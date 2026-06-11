Riaperto l’oratorio “Don Orione”: venerdì arriva la Fiaccola della Pace

Ha riaperto ieri pomeriggio, mercoledì 10 giugno, l’oratorio interparrocchiale Don Orione, tornato a essere un importante punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie della comunità locale dopo le difficili stagioni segnate dalla pandemia.

Per tutta l’estate la struttura resterà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19.30, pronta ad accogliere i più giovani con giochi, attività, momenti di aggregazione e sano divertimento, grazie all’impegno di giovani volontari che hanno scelto di dedicare parte del loro tempo libero al servizio della città.

Accanto all’oratorio dei più piccoli proseguirà anche l’esperienza dell’“oratorio senior”, che da tempo ormai favorisce occasioni di incontro e socializzazione tra gli adulti.

L’inaugurazione si è svolta in un clima di festa. Padre Luciano Genga ha accolto i presenti offrendo zucchero filato e una merenda a base di pane e Nutella, regalando ai bambini un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e della condivisione.

La prima iniziativa è già in calendario.

Venerdì 12 giugno, alle ore 19, sarà celebrata la messa all’aperto per accogliere nel modo migliore il previsto arrivo della Fiaccola della Pace, simbolo del Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto in programma sabato 13 giugno.

La fiaccola partirà alle 8.30 dalla tomba di San Francesco ad Assisi e raggiungerà San Severino nel tardo pomeriggio per essere accolta proprio in oratorio. Lungo il percorso si alterneranno nel trasporto della fiaccola atleti provenienti da diverse regioni, portando con il loro impegno un messaggio di pace, fraternità e speranza.

Anche in occasione dell’arrivo della Fiaccola della Pace, l’oratorio resterà aperto a tutti offrendo così un’opportunità concreta per vivere insieme i valori della fede e della comunità.