BluGallery Team, la squadra di pallanuoto maschile torna in serie C

Grande risultato per la pallanuoto del BluGallery Team: dopo due anni di lavoro, sacrifici e ricostruzione, la prima squadra torna finalmente in serie C.

Alla guida del progetto c’è Stefano Valeri, che ha accompagnato la squadra in un percorso fatto di crescita tecnica, costruzione dell’identità e creazione di una vera famiglia dentro e fuori dall’acqua.

I complimenti vanno soprattutto a tutti i ragazzi che hanno conquistato questa promozione, protagonisti di un percorso lungo e meritato:

Giannicola Pontoni, Corrado Pallucchini, Elia Frascarelli, Fabrizio Montecchia, Emanuele Calamante, Alessandro Vissani, Alessandro Svampa, Mattia Catamo, Marco Noè, Enrico Tosi, Mattia Zamponi, Enrico Anibaldi, Paolo Calamante, Giulio Vena.

Il BluGallery Team torna in Serie C con merito, identità e una base solida su cui continuare a crescere.