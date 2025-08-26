Ultime news
CONTRAM
Home | Sport | Tappa settempedana per la Transitalia Marathon, classica dell’adventouring in moto
Tappa settempedana per la Transitalia Marathon, classica dell'adventouring in moto
Tappa settempedana per la Transitalia Marathon, classica dell'adventouring in moto

Tappa settempedana per la Transitalia Marathon, classica dell’adventouring in moto

in Sport 26 Agosto 2025 144 Visite

Quella di San Severino sarà una delle tappe dell’undicesima edizione della “Transitalia Marathon – International Classic Motorbike Adventure”, un evento internazionale di mototurismo itinerante non competitivo.

La manifestazione, che si svolgerà dal 29 settembre al 3 ottobre, vedrà il passaggio dei partecipanti nel territorio settempedano nella giornata di martedì 30 settembre.

La “Transitalia Marathon”, evento cui la Giunta comunale ha riconosciuto il patrocinio gratuito, è un evento di grande rilevanza essendo uno dei più importanti appuntamenti adventouring in moto in Europa. Un’esperienza unica su strade bianche e percorsi selezionati che uniscono paesaggi straordinari, organizzazione impeccabile e spirito di condivisione.

La Transitalia non è una gara. È un viaggio non competitivo per chi ama la moto e la scoperta. Niente cronometro, solo emozioni e libertà.

Nata da un’idea di Mirco Urbinati oltre dieci anni fa, nel corso del tempo ha fatto sognare migliaia di motociclisti da tutta Europa ed è diventata un punto di riferimento nel settore. L’edizione 2025 si distingue in particolare per un percorso completamente nuovo, pensato come tributo a dieci anni di successi e al contempo slancio verso il futuro. Gli organizzatori hanno disegnato un itinerario inedito che offrirà panorami mozzafiato e l’opportunità di esplorare angoli nascosti del territorio italiano, regalando emozioni indimenticabili ad ogni chilometro.

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani