Sette stagioni insieme. Tanto è andato avanti il rapporto tra la Settempeda ed Emanuele Ruggeri che si è interrotto pochi giorni fa con le dimissioni del tecnico di San Severino. Un legame forte e consolidatosi nel tempo che ha vissuto tantissimi momenti importanti e significativi, primo fra tutti la vittoria del campionato di Seconda Categoria con il salto in Prima: un successo che è stato l’apice di un lunghissimo e bel cammino.

“La S.S. Settempeda vuole ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto e vuole ribadire la grande stima e l’affetto verso una persona impagabile, un professionista serio e dedito al lavoro sul campo e che ha saputo segnare sette anni di storia della società biancorossa. Una convivenza, quella tra la Settempeda e Emanuele Ruggeri, fortemente voluta fin dai primi passi compiuti dalla nuova dirigenza del presidente Marco Crescenzi e partita con una precisa idea: costruire insieme un progetto duraturo che avrebbe dovuto far crescere tutto l’ambiente e condurre all’obiettivo primario ovvero il torneo di Promozione.

Si può dire che molto è stato fatto e con reciproca soddisfazione e il progetto tecnico-sportivo si è concretizzato al meglio e sotto molti aspetti.

Non bisogna poi dimenticare il fondamentale apporto che, come insegnante di calcio, mister Ruggeri ha fornito al settore giovanile, dai più giovani alla juniores, periodo in cui ha fatto crescere tanti talenti, alcuni dei quali già affermati. Un ringraziamento particolare infine va ai componenti dello staff tecnico che da sempre hanno collaborato con l’allenatore settempedano, cioè Fabio Quagliuzzi e Andrea Fattori”.