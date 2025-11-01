La corsa dell’Audax Settempedana si ferma dopo quattro risultati utili

E venne il giorno… L’Audax Settempedana si ferma a 4 risultati utili consecutivi, battuta a Mogliano dai padroni di casa e da… se stessa.

«Siamo partiti bene – racconta il presidente Carlo Sfrappini – con un gol di Moretti in apertura. Stavamo proponendo un buon calcio grazie anche all’innesto di Rocci che ha recuperato da un infortunio e che ha disegnato le corrette geometrie nel pacchetto mediano. Poi, però, abbiamo cominciato a regalare ai padroni di casa. L’1-1 è scaturito da un contatto tra il nostro portiere Spadoni ed un avversario premiato con la carambola in rete. Il 2-1 è venuto proprio da un autogol di un nostro difensore sugli sviluppi di un cross dal fondo. Dopodiché un’incomprensione tra il nostro estremo difensore ed il reparto arretrato ha favorito l’inserimento di un attaccante locale che ci ha castigati. Siamo andati all’intervallo sotto di due reti ma speravo in una veemente reazione nella ripresa che però non c’è stata. Tuttavia il nostro bomber Biagetti ci ha rimesso in carreggiata dal dischetto grazie ad un rigore procurato dal fantasista Pelagalli. Per Enrico Biagetti si tratta del sesto centro stagionale, il quinto dagli undici metri dove si sta confermando glaciale. Quando pensavamo di poter giungere al pari, tuttavia, siamo stati protagonisti di un altro patatrac in difesa. Spadoni stava dando indicazioni su un calcio di punizione dal limite ma nessuno dei nostri si è preoccupato di mettersi davanti alla palla. Così ne è sortita una conclusione a sorpresa, a palombella, che ci ha riportato indietro di due reti. Stavolta il risultato è stato decisamente avaro nei nostri confronti».

Il numero uno dell’Audax guarda comunque al bicchiere mezzo pieno: «La partita di Mogliano ci deve essere di insegnamento relativamente al livello di concentrazione, decisamente basso nell’ultimo confronto e per il fattore caratteriale. Non siamo stati “cattivi” abbastanza per poter sperare di fare risultato. Di contro, a centrocampo abbiamo fraseggiato di più grazie al recupero di Rocci che potrà essere prezioso nel prosieguo del campionato. Archiviamo il match di Mogliano – conclude Carlo Sfrappini – e puntiamo il mirino sul prossimo impegno, in casa, con la Corridoniense», che nell’ultimo turno ha dato segnali di risveglio, obbligando al pari l’Equipe Calcio Civitanova. Venerdì prossimo, alle 21.00, al Leonori lancia in resta per vedere una Settempedana più… Audax!

Luca Muscolini