“Spring City Festival” con musica, arte e street food in Piazza del Popolo

Sabato 23 maggio la piazza di San Severino si prepara a trasformarsi in un vivace palcoscenico a cielo aperto.

Lo Spring City Festival promette di far battere forte il ritmo dei nostri cuori, offrendo una maratona di divertimento a ingresso gratuito che inizierà al tramonto per concludersi a tarda sera.

Il Comune, in collaborazione con The Brands and Many More, Bar Centrale e Pino’s Bar, promuove questa iniziativa con l’intento di vivacizzare un evento importante come la “Notte dei musei” cercando di coinvolgere soprattutto le giovani generazioni. L’iniziativa, infatti, si propone come un’occasione unica per vivere il centro storico in una veste inedita, unendo la bellezza dell’architettura, la storia locale, la vitalità della musica contemporanea e l’arte urbana.

Il sipario si alzerà ufficialmente alle ore 18, quando la piazza accoglierà i primi visitatori con le profumate proposte dello street food e le curiosità del vintage market. Poco dopo, alle ore 18.30, l’atmosfera inizierà a scaldarsi sotto il loggiato con i primi Dj set, creando il sottofondo ideale per l’ora dell’aperitivo.

La serata non sarà dedicata solo all’intrattenimento puro, ma lascerà spazio anche alla creatività e alla partecipazione. Infatti alle ore 19 è previsto un workshop gratuito “a sorpresa” curato da Multiradio & Co, mentre alle ore 21 i riflettori si sposteranno sulla live art dello street artist e writer Kose, che darà forma alla sua visione artistica davanti agli occhi dei presenti.

Il clou della manifestazione scatterà alle 21.30 con l’apertura del Main Stage. Una line-up di spessore vedrà alternarsi artisti e realtà molto amate nel territorio, tra cui Emiliano Effe, Dj Silvio, Sentimento Italiano con Mattia Lancioni, Giusi MultiRadio e i Team di Z-Chalet con Francesco Cangiotti, The Brands and Many More.

La musica accompagnerà il pubblico fino a tardi. “Dal tramonto alla notte, il centro storico di San Severino prende vita – dichiara lo Staff del Bar Centrale – con entusiasmo e spirito d’iniziativa, invitando tutti i cittadini e i turisti a partecipare a una festa che celebra la primavera, all’insegna della condivisione e del divertimento. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere una serata accompagnata da dolci melodie, buon cibo e dalla bellezza di una delle piazze più affascinanti della zona locale e non solo”.

Maria Cicconi