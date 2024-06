Seconda Categoria: il Serralta riparte da mister Giorgio Masciani

Sta iniziando a lavorare la dirigenza del Serralta per costruire la squadra che parteciperà al campionato di Seconda Categoria. In attesa di compiere le prime mosse per formare l’organico anche in base a conferme e addii, i responsabili gialloblù hanno portato a termine la prima importante decisione, ovvero quella dell’allenatore. Come prevedibile sulla panchina della squadra settempedana siederà ancora mister Giorgio Masciani. Una conferma praticamente scontata oltre che giusta e meritata quella per il tecnico treiese artefice di un ottimo lavoro culminato nel grande risultato del salto di categoria. Altrettanto importante l’altra conferma cioè quella di Denny Elisei, prezioso e fidato collaboratore di Masciani. Coppia che ha funzionato molto bene e che potrà affrontare ancora insieme la nuova avventura sicuramente con entusiasmo e la necessaria carica. Altra conferma è quella dello staff dirigenziale che resta al gran completo in vista della nuova affascinante avventura nella categoria superiore. Come detto ora i responsabili del mercato si muoveranno per conoscere le intenzioni dei giocatori reduci dalla stagione appena passata e poi entreranno in azione per assemblare il nuovo gruppo che presumibilmente dovrà essere integrato in tutti i reparti.

Roberto Pellegrino