Antica latteria dell’Appennino nella guida Il mondo del gelato

Gianpaolo Mattiacci e la compagna Giovanna Monachella hanno aperto solo quattro anni fa la gelateria “Antica latteria dell’Appennino”, in Piazza del Popolo, poco dopo il sisma del 2016. Una bella sfida, intraprendere un’attività in un momento così difficile, che ha segnato la vita di molte persone, ma la serietà e l’impegno hanno dato i frutti desiderati: i loro gelati artigianali si sono distinti sin da subito, per la qualità e la cura delle materie prime, diventando via via sempre più apprezzati da un numero crescente di clienti.

E un ulteriore e importante riconoscimento è arrivato anche a livello nazionale, grazie alla guida presente nella pubblicazione “Il mondo del gelato”, redatta da Roberto Lobrano, edita da Slow Food.

Lobrano, punto di riferimento del settore, cofondatore e direttore della Scuola internazionale di alta gelateria (Sidag), uno dei membri fondatori dei “Gelatieri per il gelato”, ha stilato un elenco delle migliori gelaterie artigianali d’Italia: sono 320 quelle scelte tra le circa 39.000 presenti sul territorio nazionale e la “Antica latteria dell’Appennino” è una delle selezionate (l’unica di San Severino). È la seconda volta che entrano a far parte della lista: un ottimo traguardo per i giovani proprietari, conseguito in così poco tempo.

Gianpaolo, nato e cresciuto a Milano, di origini settempedane da parte di padre, ha un passato da barman, prima di studiare l’arte della gelateria artigianale alla scuola di Longarone (Belluno). Dopo la formazione, si è gettato in questa attività: una gelateria che cura ogni suo gusto con attenzione e precisione, senza trascurare gli altri prodotti, come le granite siciliane (terra di origine di Giovanna, originaria di Gela).

Dice Gianpaolo: «Essere citati per ben due volte dalla guida di Roberto Lobrano è per noi veramente un bel traguardo, un grande riconoscimento. Ci riempie di gioia e soddisfazione: ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti che, giorno dopo giorno, continuano ad apprezzare i nostri prodotti, a darci fiducia e a stimolarci».

Una meritata gratificazione che riconosce la passione, l’impegno e la meticolosità di Gianpaolo e Giovanna nella loro professione. Un titolo che appaga i diretti interessati e che non può non far piacere alla città di San Severino.

Per ulteriori informazioni riguardanti la guida, si può consultare il sito www.ilmondodelgelato.it

Silvio Gobbi