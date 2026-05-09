Week end col 29esimo Raduno nazionale delle “500”, le “nonnine” della Fiat

Fine settimana all’insegna della passione automobilistica e della tradizione italiana: sabato 9 e domenica 10 maggio, infatti, torna il 29° Raduno nazionale delle Fiat 500, organizzato dal Gruppo Amatori Fiat 500. L’evento, ormai appuntamento storico per appassionati e curiosi, porterà nel cuore della città decine e decine di iconiche utilitarie, simbolo intramontabile del design e dello stile italiano.

Il programma

Il raduno si apre sabato 9 maggio con il ritrovo alle ore 13 presso la sede del gruppo in via D’Alessandro. Nel pomeriggio, alle 15, i partecipanti si trasferiscono al kartodromo “Il Pipistrello” di Castelraimondo per una prova di abilità, seguita da un breve giro turistico e aperitivo.

La giornata si conclude alle 20 con la cena al ristorante Villa Berta, animata dallo spettacolo di Giordano Show, per un momento di socialità e divertimento tra equipaggi e accompagnatori.

Il cuore della manifestazione sarà domenica 10 maggio. Dalle ore 8 è previsto il ritrovo in Piazza del Popolo, con apertura delle iscrizioni e consegna di un ricco pacco omaggio ai partecipanti.

Nel corso della mattinata si svolgerà una prova di scorrimento, mentre alle 11 partirà il tradizionale giro turistico per le vie del territorio, accompagnato da un aperitivo.

Alle 13 è in programma il pranzo a base di pesce, sempre a Villa Berta. Durante il pranzo si terranno le premiazioni delle prove e una lotteria riservata agli iscritti.