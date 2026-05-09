Domenica 10 maggio, Festa della mamma e del fanciullo al santuario di San Pacifico

Il santuario di San Pacifico si prepara ad accogliere famiglie, pellegrini e visitatori per la “Festa della Mamma e del Fanciullo”, in programma per domenica 10 maggio. Una giornata pensata per unire la profonda spiritualità del luogo al desiderio di condivisione e divertimento per i più piccoli.

La celebrazione avrà inizio fin dal mattino con la dimensione liturgica: le messe saranno celebrate alle ore 9 e alle ore 11, offrendo momenti di riflessione dedicati a tutte le mamme.

Il pomeriggio sarà invece interamente dedicato ai bambini e all’allegria. A partire dalle ore 15, il piazzale del santuario si trasformerà in un parco divertimenti all’aperto con gonfiabili e animazione per il divertimento di ogni fascia d’età, trucca bimbi professionale per trasformare i piccoli nei loro personaggi preferiti. Poi merenda conviviale per tutti: verranno offerti popcorn, zucchero filato, ceche (tipica specialità locale), pane e Nutella, unendo grandi e piccini in un momento di dolcezza comunitaria.

La giornata si concluderà con un solenne momento di raccoglimento: alle ore 18 si terrà la recita del rosario, seguita alle ore 18.30 dall’ultima messa, durante la quale avverrà l’atteso rito dell’affidamento di tutti i bambini a San Pacifico, compatrono della città e protettore della comunità.