Settempeda: Marco Crescenzi lascia la presidenza, mister Pierantoni riconfermato

Periodo di decisioni importanti in casa Settempeda che riguardano in primis la società e in seconda battuta la squadra. In queste settimane la dirigenza attualmente in carica insieme ai soci si sono ritrovati dando vita a diversi incontri: obiettivo decidere come andare avanti e quali decisioni prendere su percorso, attività, progetto e struttura societaria. Il punto più delicato e importante era proprio quest’ultimo e nello specifico quello sulla presidenza del club. E’ praticamente ufficiale l’addio di Marco Crescenzi che ha confermato che lascerà l’incarico di Presidente chiudendo così una lunghissima esperienza al timone della società biancorossa. Dopo tanti anni di reggenza, dunque, Crescenzi non guiderà più il sodalizio settempedano che dovrà quindi trovare una nuova figura a cui affidare le sorti del club. La soluzione sembra vicina, anche se si dovrà attendere l’assemblea dei soci che verrà riunita a breve e durante la quale verrà eletto il nuovo numero uno della Settempeda oltre al nuovo consiglio direttivo. Per il momento le cariche istituzionali rimangono le stesse e fino al termine naturale del mandato(prossimo mese di giugno) la società si muoverà compatta con i ruoli dirigenziali definiti fino ad oggi e come fatto nelle precedenti stagioni. Comun denominatore resta quello della unità di intenti sulla strada da seguire, cosa condivisa da tutti anche nelle recenti riunioni. L’intenzione del club è quella di proseguire nel progetto sportivo, iniziato ormai qualche anno fa, che dunque non subirà cambiamenti significativi, anzi verrà consolidato e rafforzato grazie anche all’ingresso in società di nuove figure alle quali verranno affidati compiti importanti e in vari settori. A conferma del fatto che la Settempeda si stia muovendo con decisione e idee chiare, c’è la notizia della riconferma in panchina di mister Gregory Pierantoni. Mossa concreta, immediata e condivisa unilateralmente oltre che effettuata in comune accordo fra le parti che conferma la volontà del club biancorosso di voler dare continuità e certezze ad un cammino sportivo concreto e solido con vista su presente e futuro.

r.p.