Servizio civile universale: Unione montana cerca 70 giovani per 3 nuovi progetti

L’Unione montana, nell’ambito del bando per operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di servizio civile universale pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, seleziona 70 giovani da impiegare in tre progetti nel programma “Laboratori di cittadinanza”.

Si tratta dei progetti: “Aprire – Abitare paesaggi di ritorni e restanze” (posti disponibili 9), “Lol – Luogi di opportunità legàmi” (posti disponibili 10) e “Social network” (posti disponibili 51). Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolato in 5 giorni, e prevedono un periodo di tutoraggio di 3 mesi al cui termine verrà rilasciata una certificazione delle competenze relativamente al percorso svolto.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani cittadini italiani, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché i candidati siano regolarmente soggiornanti in Italia, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, non abbiano riportato condanne.

Non possono presentare domanda gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, coloro i quali abbiano interrotto un progetto di servizio civile universale, digitale, ambientale o finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente candidarsi ad uno dei progetti del nuovo bando e chi intrattenga, all’atto della pubblicazione del bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbia avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando. In tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Sulla piattaforma è disponibile anche una guida per la compilazione e la presentazione della domanda online. Per le domande occorrono le credenziali Spid di livello di sicurezza 2.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le ore 14 del giorno 15 febbraio 2024.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Ats17 ai seguenti recapiti: teleono 0733 637245 int 2 mail serviziocivile@umpotenzaesino.it

L’ufficio è aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.