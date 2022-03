Aiuti ai profughi ucraini: consegnato il primo carico, il “grazie” del Cisom

Il primo carico di aiuti umanitari raccolti dal Cisom delle Marche è arrivato a destinazione nel Centro logistico nazionale a Milano. Dopo un viaggio in notturna il camion contenente i tantissimi beni raccolti nella nostra regione, per aiutare la popolazione Ucraina, sono stati consegnati dai volontari del Raggruppamento Marche, guidati dall’avvocato Simona Nasso di San Severino.

Da qui, nei prossimi giorni, tutto il materiale raccolto, insieme a quello proveniente dalle altre regioni, verrà inviato in Polonia dove si trova la maggior parte dei profughi ucraini a cui va tutta la nostra vicinanza.

“Abbiamo raccolto tonnellate di beni tra capi d’abbigliamento, coperte, cibo e presidi medico-sanitari – dice la responsabile Simona Nasso – tanto da rendere insufficiente un solo viaggio. Ne siamo orgogliosi. Anche per questo ci sentiamo di porgere il nostro più profondo ringraziamento a tutte le persone che hanno voluto compiere un semplice ma importante gesto di solidarietà venendo presso i nostri centri di raccolta di Fabriano e Macerata per donare beni di prima necessità. Grazie anche a tutte le associazioni ed enti che ci hanno aiutato nella raccolta a cominciare dagli amici della Delegazione Marche sud dell’Ordine di Malta, la Croce azzurra di Sant’Elpidio a Mare e quella di Sirolo, i Gruppi comunali di Protezione civile di Fermo, Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio, i Comuni di Fabriano, San Severino, Massa Fermana, Montefortino, Monte Urano e Fermo, l’Associazione provinciale Alpini, la Polizia municipale di Macerata e, per finire, le numerose scuole, parrocchie e comunità locali. Tra tutte mandiamo un abbraccio particolare ai bambini della Parrocchia Misericordia di Fabriano e a quella di Montegranaro. Grazie anche alle varie farmacie che hanno voluto contribuire aiutandoci con la raccolta di beni”.