Per la Festa della donna i “Teatri” danno appuntamento mercoledì 8 marzo, alle ore 20.45, al Feronia dove Silvio Orlando con l’ensemble dell’orchestra Terra Madre (Simone Campa chitarra battente e percussioni, Gianni Denitto clarinetto e sax, Maurizio Pala fisarmonica, Kaw Sissoko kora e djembe) porta in scena “La vita davanti a sé”, tratto dal romanzo di Romain Gary con la direzione musicale di Simone Campa, la riduzione e la regia dello stesso Orlando.

Lo spettacolo, in un atto unico, riprende il romanzo pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema la prima volta nel 1977 e la seconda nel 2020 già al centro di un discusso premio Goncourt, in quanto nella storia del premio costituisce un’eccezione e rappresenta una mistificazione. Romain Gary infatti lo aveva già vinto nel 1956 con Le radici del cielo e per regolamento il Goncourt non può essere attribuito due volte allo stesso autore. Gary aveva deciso di far uscire il romanzo sotto pseudonimo a causa delle critiche ricevute. “La vita davanti a sé” venne dunque pubblicato con il nome di Emile Ajar: un parente di Gary accettò di attribuirsi tale identità. La verità fu conosciuta solo dopo la morte di Gary nel 1980, anche se la possibilità che Gary fosse il vero autore era già stata ipotizzata fin dalla pubblicazione del romanzo. Il Premio Goncourt a “La vita davanti a sé” non è mai stato revocato.