Sabato mattina, 22 ottobre 2022, la scuola media di Meduno (Pordenone) ha intitolato un’aula al professor Francesco Bernardi, nostro concittadino, deceduto il 29 giugno 2020, le cui ceneri sono tumulate nel cimitero di San Severino. Alla cerimonia hanno partecipato il personale della scuola, rappresentanti del Comune, familiari, amici ed ex allievi. Una delegazione di parenti e amici è salita in Friuli anche da San Severino.

Francesco Bernardi ha insegnato Lettere per 40 anni presso la scuola media “Andreuzzi” dove, oltre alla sua materia, ha dedicato anche molte ore al laboratorio per la lavorazione del legno, sua grande passione. Lo si trovava spesso nell’aula di “smozzica legno” (modellismo) a progettare, tagliare e realizzare, insieme agli alunni, lavori che poi venivano esposti nel mercatino di Natale.

Una passione per il legno che Francesco ha coltivato anche al di fuori della scuola, tanto da trasformare il suo garage in una falegnameria. Ha realizzato tanti lavori che ha lasciato ai propri familiari, in particolare alla sorella Graziana che li tiene esposti nella propria abitazione.

Con l’intitolazione dell’aula al professor Francesco Bernardi, gli ex colleghi hanno voluto ricordare una persona molto legata agli alunni e alla scuola media di Meduno, dove ha lasciato dietro di se un effetto che si protrarrà nel tempo.

Fiorino Luciani