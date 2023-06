Grazie alla tregua concessa dal maltempo gli atleti adulti del 42° Palio dei Castelli hanno potuto effettuare martedì sera le gare non disputate per pioggia lunedì scorso, davanti ad un folto pubblico, mentre è previsto per domani il grande evento del Corteo storico che a San Severino fermerà il tempo, per riportarlo indietro di secoli al basso Medio Evo, quando sotto la signoria degli Smeducci, nel 1.400, ogni anno il Patrono veniva festeggiato con grandi onori. Nella serata di recupero si sono svolte tutte le eliminatorie e la finalina per il terzo e quarto posto del tiro alla fune, che domenica 11 giugno vedrà affrontarsi per la vittoria assoluta nella specialità i sestetti di Serralta e Settempeda. Ultimati i giochi della brocca e del ribattezzato triathlon medievale, quest’ultimo comprendente la corsa con i sacchi, con i trampoli ed il gioco del mattone. Nel gioco della brocca i campioni uscenti dell’era pre Covid di rione Di Contro hanno vinto ancora, incamerando 16 punti e regolando, nell’ordine, Settempeda (12p.), Serralta (9p.), Cesolo (7p.) e Colleluce (5p.). Nell’emozionante tris di gare dei sacchi, dei trampoli e del mattone, compattate in un’unica competizione, novità dell’edizione 2023, Cesolo si è imposto con merito con il tempo conclusivo di 1’-05”-51c. davanti a Di Contro (1’-11”-11c.), Settempeda, Serralta e Colleluce. I verdi di Colleluce, campioni uscenti nella competizione adulta, hanno perso la semifinale con rione Settempeda nel tiro alla fune per poi rifarsi nella finale di consolazione a spese di Cesolo, battuto per due tirate ad una, con Di Contro relegato all’ultimo posto e con Settempeda e Serralta (quest’ultimo castello vittorioso ai danni di Cesolo al termine di una tirata emozionantissima) che si contenderanno la vittoria finale domenica prossima. Intanto, a guidare la classifica provvisoria dopo 4 gare c’è Cesolo con 51 punti, davanti a Di Contro (44p.), Settempeda e Colleluce (34p.) e Serralta (25p.). Gli arancioneri serraltiani ed i giallorossi di Settempeda hanno però una gara in meno.

I festeggiamenti del 42° Palio, dopo il focaraccio in onore del santo a piazzale Smeducci di Castello al monte e la Luminaria, in collaborazione con il comitato Centro storico e l’associazione Pro Castello, conclusa con la benedizione degli stendardi e l’offerta dei ceri nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo, raggiungono il diapason giovedì 8 giugno, giorno dedicato a San Severino, che si aprirà con la sveglia alla città alle 7 del mattino a cura dei musici, per concludersi in serata con il Corteo storico che abbraccerà tutte le più importanti vie della città, con arrivo in piazza del Popolo. Attesi centinaia di figuranti, sarà un bel vedere.

CLASSIFICA PROVVISORIA PALIO ADULTI DOPO 5 GARE

Cesolo, 51 punti, Di Contro 44 p. Settempeda (4 gare) e Colleluce 34 p. Serralta (4 gare) 25 p.

Luca Muscolini