Martedì 20 dicembre tutto il settore giovanile della Settempeda si è riunito per festeggiare l’arrivo delle festività. Il folto gruppo dei giovani calciatori, con istruttori e dirigenti, si è ritrovato in Piazza del Popolo per scattare una bella foto sotto il grande albero di Natale che si trova in questi giorni al centro della piazza.

In seguito i ragazzi biancorossi si sono trasferiti al chiostro di San Domenico per giocare con una tombolata, per la merenda con i dolci tipici di questo periodo e per i saluti e lo scambio di auguri come la tradizione vuole. C’è stata grande partecipazione e tutti sono rimasti soddisfatti per un appuntamento che è da sempre fisso e rappresenta una tradizione da rispettare prima dell’arrivo del Santo Natale.