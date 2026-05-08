Accademia marchigiana ortopedici: il dottor Leonardo Pasotti presiede il Congresso

Si svolge sabato 9 maggio al Politeama di Tolentino, a partire dalle ore 8.30, il Congresso regionale della società scientifica “Amoto”, acronimo di Accademia marchigiana ortopedici e traumatologi ospedalieri.

L’evento focalizzerà l’attenzione sul ritorno all’attività sportiva dopo la chirurgia ortopedica e ha come presidente e responsabile scientifico il dottor

Leonardo Pasotti, Direttore dell’Unità operativa complessa di Ortopedia dell’ospedale di Camerino, mentre la segreteria scientifica è composta dai

dottori Mariano Chiusaroli, Luca Farinelli, Marco Baldini e Daniele Pupilli.

“Vogliamo confrontarci a 360 gradi sulle richieste funzionali dei nostri pazienti, che vogliono tornare a fare sport e attività motoria dopo un

intervento chirurgico ortopedico o traumatologico. Poiché si sta diffondendo esponenzialmente il ricorso alla chirurgia protesica anche in pazienti giovani, come ad esempio alla chirurgia ricostruttiva legamentose del ginocchio o della spalla e a quella traumatologica degli arti, è necessario per la nostra società sederci ad un tavolo e trovare risposte comuni ed esaurienti”, sottolinea il dottor Pasotti.

Il congresso, suddiviso in tre sessioni, è accreditato Ecm per medici chirurghi di Medicina fisica e Riabilitazione, Medicina dello Sport, Radioterapia,

Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica, Medicina generale e per infermieri, fisioterapisti e tecnici sanitari di radiologia medica e Tecnici

ortopedici.