Bella vittoria e grande soddisfazione per la juniores della Settempeda che ha vinto il Memorial “Luciano Cicconi” che si è giocato a Caldarola. Al triangolare erano presenti i padroni di casa, guidati da quest’anno da Paolo Biciuffi (ex Serralta), la Juve Club Tolentino e, appunto, la Settempeda di mister Andrea Fattori. Si è assistito a tre sfide piacevoli, combattute, equilibrate, ben giocate e in cui tutti i ragazzi si sono impegnati e messi in evidenza affrontandosi con sportività e correttezza. Nel terzo e ultimo match del pomeriggio si sono ritrovate a contendersi il trofeo Caldarola e Settempeda. Nei due precedenti incontri i locali avevano superato per 2-0 lo Juve Club, mentre i biancorossi avevano faticato un po’ di più per avere la meglio dei tolentinati, poi alla fine superati al termine della lotteria dei rigori dopo lo zero a zero maturato al termine dell’unico tempo di gioco da 45 minuti. Dal dischetto più precisa la Settempeda che la spuntava per 10-9 con tutti i giocatori di movimento chiamati a calciare dagli undici metri. Dicevamo della sfida decisiva per decretare il vincitore del Memorial Cicconi tra Caldarola e Settempeda. Si imponeva quest’ultima con il minimo scarto (1-0) grazie a uno splendido gol messo a segno da Codoni. Al termine della gara grande gioia per i ragazzi biancorossi che hanno giustamente festeggiato con staff e dirigenti (come dalla foto) questo importante successo che promette bene in vista dei prossimi impegni, in primis il campionato dove la Settempeda potrà recitare un ruolo da protagonista come accaduto l’anno scorso.

SETTEMPEDA-JUVE CLUB 0-0 (10-9 dcr)

FORMAZIONE SETTEMPEDA: Bartoloni, Chiariotti, Vissani, Rogani, Cicconi, Cruciani, Mengoni, Ronci, Buratti, Cicconetti, Grenga. All. Fattori

SETTEMPEDA-CALDAROLA 1-0

MARCATORE: Codoni

FORMAZIONE SETTEMPEDA: Buratti F., Copani, Corna, Qyshka, Ronci, Cruciani, Panicari, Orlandani, Sfrappini, Cicconetti, Codoni. All. Fattori

Roberto Pellegrino