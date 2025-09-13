Settempeda a punteggio pieno: battuto il Castel di Lama a domicilio (0-2)

La prima trasferta stagionale sorride alla Settempeda che passa al “Piattoni”, casa della matricola Castel di Lama, con il classico punteggio all’inglese. Un 2-0 costruito da un gol per tempo, stesso minuto 35, a firma di Perez e Compagnucci. Partita combattuta, tirata, agonisticamente accesa. Insomma tutti gli ingredienti utilizzati dai neopromossi ascolani, all’esordio in casa, che ci hanno messo tanto entusiasmo e dal campo piccolo e stretto. Settempeda pratica, cinica e spietata nello sfruttare le occasioni avute; compatta, organizzata e grintosa nel rintuzzare i tentativi avversari. Castel di Lama che ci ha provato nella ripresa, in cui ha fatto meglio, ma il muro biancorosso ha tenuto bene con massima attenzione fino al colpo del ko che ha chiuso i conti portando in dote altri tre punti.

La cronaca

Il primo viaggio lontano dal “Soverchia” porta la Settempeda nella lontana Castel di Lama per far visita alla neopromossa squadra ascolana. Impegno dunque sul campo(in sintetico) della matricola del girone B che si presenta con la voglia di non fallire l’esordio casalingo. Locali con la miglior formazione, mentre i biancorossi devono far fronte all’emergenza nel reparto arretrato (out Dutto e Zappasodi, indisponibili anche Rango e Farroni). Mister Pierantoni quindi è costretto a cambiare e ci sono tre under in campo: esordio dall’inizio per Eugeni in difesa e Monachesi sulla sinistra (gli lascia il posto Ammora); volto nuovo anche in attacco dove parte titolare Guermandi al posto di Compagnucci. Ritmi blandi in avvio anche per un caldo opprimente e per prendere le misure al terreno di gioco. Dopo la fase di studio, la partita si accende e per merito dei biancocelesti di mister Oresti. Al 15’ recupero palla del Castel di Lama e tiro immediato di Raschioni che chiama alla difficile deviazione in tuffo Marchegiani. Il portiere classe 2006 si ripete al 25’ sul destro dalla distanza dello stesso Raschioni: tuffo plastico per accompagnare la sfera in angolo. Quando arriva la replica biancorossa il punteggio cambia: scende a destra Eugeni che crossa rasoterra, respinta di un difensore, Perez batte di prima intenzione, destro che, deviato, gonfia la rete. Secondo centro di fila del numero 7 argentino. Passano due minuti e clamorosa chance per Tulli: lancio in area, numero 28 tutto solo davanti alla porta, tentativo di eludere il portiere ma il dribbling è impreciso e la palla scivola sul fondo. L’avvio di ripresa mostra un Castel di Lama più convinto e propositivo. Settempeda un po’ in difficoltà nel ripartire. Al 2’ Lalaj trova un varco centrale e ci si butta arrivando al tiro di sinistro che Marchegiani respinge a mani aperte. Al 15’ la Settempeda si affida a Perez che tenta dalla lunga distanza costringendo Capacchietti alla deviazione in tuffo. I locali spingono e il neo entrato Palatroni dal fondo cerca di sorprendere Marchegiani sul primo palo, ma il portiere biancorosso è attento e tocca in angolo. La gara continua con lo stesso tema tattico: ascolani in avanti, maceratesi in attesa. Quando si pensa che il risultato non possa pià cambiare, ecco l’azione che regala il 2-0 agli ospiti: Compagnucci va in pressione sul difensore Scarpantoni(il classe 2008 entrato dalla panchina che avrebbe meritato il rosso per un brutto e duro fallo su Perez qualche minuto prima non ravvisato da arbitro e assistente) palla rubata, attacco alla porta, portiere saltato e sfera accompagnata comodamente nella porta vuota. Finale con pochi cenni di cronaca che la Settempeda controlla agevolmente(mister Pierantoni finisce con 6 under in campo) portando a San Severino una buona prestazione e un bel successo.

Il tabellino

CASTEL DI LAMA – SETTEMPEDA 0-2

MARCATORI: pt 35’ Perez, st 35’ Compagnucci

CASTEL DI LAMA: Capacchietti, Natalini (16’ st Scarpantoni), Voltattorni (16’ st Hoxholli), Pietrucci, Menchini, Raschioni, Calvaresi, Pietropaolo, Senghor, Picciola (23’ st Palatroni) , Lalaj (16’ st Kane). A disp. Luzi, Maoloni, Mancini, Leoni, Maamri. All. Oresti.

SETTEMPEDA: Marchegiani, Eugeni, Monachesi (27’ st Sfrappini), Pagliari (44’ st Paciaroni), Brandi, Montanari, Quadrini, Perez, Guermandi (27’ st Meschini), Tulli (16’ st Compagnucci), Bernabei (41’ st Sigismondi). A disp. Giulietti, Amici, Corna, Ammora. All. Pierantoni.

ARBITRO: Diouane di Fermo. Assistenti: Gasperi di San Benedetto e Ubaldi di Fermo.

NOTE: ammoniti Pietropaolo, Perez, Quadrini. Angoli: 2-6. Recupero: st 8’

Roberto Pellegrino