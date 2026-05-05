Venerdì sera la “Form” al Feronia con il Movie Concert – West Side Story

Il ritmo travolgente di New York, le tensioni dei marciapiedi dell’Upper West Side e l’eterna storia d’amore di Romeo e Giulietta rivisitata in chiave moderna. La Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana si avvia verso la conclusione della ricca stagione sinfonica Musicattraverso con un appuntamento imperdibile: Movie Concert – West Side Story. Sul palco e sul podio il sassofonista Federico Mondelci, da trent’anni uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale, nella doppia veste di solista e direttore d’orchestra.

L’appuntamento a San Severino è per venerdì 8 maggio al Feronia (ore 20.45).

Il concerto vede al centro del programma le celebri note di Leonard Bernstein per West Side Story, un pilastro della cultura musicale globale che fonde l’energia del jazz con la profondità della scrittura sinfonica.

L’orchestra trasporterà gli ascoltatori nelle atmosfere del celebre film-musical, celebrando il legame indissolubile tra la grande musica e la settima arte, non solo con questo capolavoro che ha ridefinito il musical americano; in apertura, infatti, è prevista l’esecuzione di Celebrating Morricone, per orchestra sinfonica, per un omaggio ad Ennio Morricone, compositore romano scomparso nel 2020 e universalmente considerato uno dei massimi autori della musica cinematografica.

Il concerto si conclude con un altro “mostro sacro”, tra i più influenti e prolifici della storia del cinema: Nino Rota, compositore versatile e geniale. A lui è dedicato Musical Portrait, per sassofono e orchestra sinfonica. Tutti gli arrangiamenti sono di Roberto Granata.