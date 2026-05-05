“L’arte che cura”: asta di beneficenza per la Casa di riposo “Lazzarelli”

La solidarietà incontra la bellezza in un evento speciale dedicato al sostegno della terza età. La Pro loco, con il patrocinio del Comune, presenta l’iniziativa “L’arte che cura”, un’asta di beneficenza i cui proventi saranno interamente devoluti alla Casa di riposo Asp “Lazzarelli”.

L’evento si terrà nella chiesa della Misericordia, in Piazza del Popolo, permettendo a cittadini e visitatori di ammirare le opere in esposizione prima dell’asta finale.

L’esposizione delle opere sarà aperta al pubblico secondo i seguenti orari: venerdì 8 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 17, sabato 9 maggio dalle ore 10 alle 13.

Il momento culminante dell’iniziativa avrà luogo nel pomeriggio di sabato 9 maggio, a partire dalle ore 17, con lo svolgimento dell’asta di beneficenza. Sarà un’occasione unica per aggiudicarsi opere di valore contribuendo, allo stesso tempo, a un progetto concreto di supporto per gli ospiti della struttura cittadina.

“L’arte che cura” non è solo un titolo, ma la sintesi dello spirito di questa manifestazione: l’idea che la creatività e l’espressione artistica possano trasformarsi in un gesto tangibile di cura e vicinanza verso le persone più fragili della nostra comunità.

L’Amministrazione comunale e la Pro loco invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per testimoniare, ancora una volta, il grande cuore e la generosità di San Severino Marche.