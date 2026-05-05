Laboratori creativi e incontri per genitori: a maggio ecco le attività di “Tutti al Centro”

Torna il calendario di appuntamenti del Centro per le famiglie “Tutti al Centro” di San Severino. Per tutto il mese di maggio, la sede di via Salimbeni 42 torna ad accogliere gli incontri di supporto alla genitorialità e la socialità dei più piccoli, offrendo laboratori ludico-educativi e occasioni formative gratuite. Il progetto, sostenuto dal Comune in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale 17 presso l’Unione montana, è realizzato grazie al contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Marche. Le attività sono gestite con il supporto tecnico e professionale delle cooperative Cooss e Scacco Matto.

Il calendario si articola su due appuntamenti settimanali fissi: il martedì e il venerdì.

Questi gli eventi del martedì (ore 17)

12 maggio, “A dormire… si impara”, incontro dedicato ai genitori con la consulente del sonno neonatale e infantile Laura Salvatori. L’appuntamento mira a offrire consigli pratici e supporto sulle sfide legate al riposo dei bambini. La prenotazione è obbligatoria.

19 maggio, “Mandala sensoriale” (3-10 anni), laboratorio creativo di composizione naturale a cura dell’Associazione Social Farm Academy. Un’esperienza per connettersi con gli elementi naturali attraverso l’arte. La prenotazione obbligatoria.

Questi invece gli eventi del venerdì (ore 17)

8 maggio, “Decalcomania” (3-10 anni), laboratorio creativo di decorazione della ceramica a cura di Elnoriscilla. Un’occasione per sperimentare tecniche artistiche tradizionali. (Prenotazione obbligatoria)

15 maggio, “Io sono un poeta” (3-10 anni), viaggio tra pennelli e parole per scoprire l’arte di inventare poesie, guidati da Marisa Ventura. La prenotazione è obbligatoria.

22 maggio, “Soffia colore” (3-10 anni), laboratorio di pittura astratta con l’uso di cannucce: i bambini potranno creare la propria opera d’arte sperimentando il movimento e il soffio.

Il Centro per le famiglie si propone non solo come spazio di svago, ma come vero e proprio centro di orientamento e sostegno, offrendo percorsi di consulenza pedagogica e accompagnamento alla nascita per le famiglie del territorio e dei Comuni limitrofi.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita.

Per i laboratori che lo richiedono, è possibile prenotarsi tramite messaggio WhatsApp al numero 347 9583848.

È inoltre possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulle pagine Facebook “centri per famiglie” e Instagram “centriperfamiglie_ats17_ats18”.