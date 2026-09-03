Settempeda: Mattia Cappelletti torna a far parte della “famiglia” biancorossa

C’è il ritorno di Mattia Cappelletti per far fronte alla quasi certa lunga assenza di Andrea Compagnucci. E’ questa la decisone presa dalla Settempeda per puntellare un reparto d’attacco che all’improvviso si è ritrovato numericamente scoperto e bisognoso dunque di almeno un nuovo elemento. Immediata è stata la reazione all’infortunio dell’attaccante maceratese (a lui va un enorme in bocca al lupo)con dirigenza e staff tecnico rapidissimi a muoversi ed a trovare la soluzione più rapida e probabilmente quella più congeniale e utile e così in poche ore la scelta è stata compiuta e si è andati su di una vecchia conoscenza dato che Cappelletti ha già vestito la maglia biancorossa (due stagioni) lasciando ottimi ricordi grazie a belle prestazioni condite da diversi gol (13 nel biennio tra Promozione e Prima Categoria). Prima punta che sa muoversi sia in area che in altre zone del campo, abile nel gestire il pallone, dotato tecnicamente e fisicamente, buon “fiuto” del gol, il centravanti classe 2001 potrà dare una mano importante al gruppo sfruttando la conoscenza dell’ambiente cosa che faciliterà un inserimento immediato anche se servirà un po’ di tempo per adattarsi agli schemi di mister Pierantoni, ma Mattia è già al lavoro con i nuovi compagni e presto sarà pronto per il nuovo debutto in biancorosso.

Intanto sarà sicuramente convocato per l’esordio in campionato di domenica prossima (ore 15) in quel di Potenza Picena.

Dopo la firma, Mattia Cappelletti ha rilasciato queste parole: “Sulla scelta hanno inciso diverse cose: la piazza importante, un ambiente eccezionale, una tifoseria calda e appassionata, il progetto sportivo, una squadra forte, una società ambiziosa, il fatto di poter tornare a giocare a San Severino dove sono stato molto bene, il fatto di conoscere tutti, le parole che mi sono state dette dal mister, che ha dimostrato di volermi, e dai dirigenti, la voglia che ho di mettermi in gioco di nuovo in Promozione. E’ stato quindi semplice dire di sì e accettare questa nuova sfida. Non vedo l’ora di iniziare. Sono pronto a lavorare e a dare una mano ai compagni. Insieme proveremo a raggiungere gli obiettivi di squadra e societari. Ai tifosi mando un saluto e ci vediamo presto in campo”.

r.p.