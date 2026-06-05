Musicisti del “Venturi” in concerto al Feronia: gemellaggio col “Soprani” di Castelfidardo

Andata e ritorno, successo doppio! Gemellaggio all’insegna delle note musicali quello vissuto dal Comprensivo “Tacchi Venturi” della dirigente Catia Scattolini, con la sezione B sugli scudi, con i pari grado del “Paolo Soprani” di Castelfidardo, centro famoso in tutta Italia come paese natale della fisarmonica. Dopo la visita dei piccoli musicisti del Venturi in terra dorica, i fidardensi, capitanati dalla briosa dirigente del Comprensivo “Paolo Soprani”, Monica Marchiani, hanno reso il favore in occasione del classico concerto di fine anno scolastico al centralissimo teatro Feronia, dando vita ad un connubio artistico di alto gradimento dopo l’applaudito intervento esplicatore sulle origini del Feronia da parte delle miniguide della Secondaria Felek Asani (2B), Giuseppe Carducci e Diego D’Ambrosio (1C), presentate dalla docente referente di Lettere, Valeria Colafrancesco.

Sul palco si sono alternate la 1B, che ha proposto tre brani, le classi seconda e terza B del Venturi con sei pezzi; quindi la seconda D del Soprani, che ha eseguito due canzoni e la terza. Quest’ultima, diretta dall’ex vice preside del Venturi e ora insegnante al Soprani, Daiana Dionisi, l’ideale “gancio” per l’evento congiunto, ha dato vita ad una sorpresa musicale proponendo un arrangiamento dell’ex collega Vincenzo Correnti, «grande persona con cui ho avuto modo di lavorare e di studiare al conservatorio, a cui dedichiamo con piacere la nostra performance», ha sottolineato la Dionisi.

Dopodiché piacevolissima miscellanea fidardense in onore del burattino più conosciuto al mondo, Pinocchio, «in un mondo dove purtroppo sono sempre più i grandi che mentono. Imperdonabili» ha sottolineato nella esauriente introduzione la dirigente Marchiani. Epilogo applauditissimo con l’Inno alla gioia, divenuto inno europeo, bissato dopo la lettura di una lettera struggente di arrivederci ai propri insegnanti della 3B, prossima ai saluti all’istituto settempedano, da parte della pimpante Valeria Pavoni.

«La musica ci fa sentire più coesi in un momento difficile», ha dichiarato al termine l’assessore alla Cultura ed ex preside del Venturi Vanna Bianconi, sempre felice di offrire il palcoscenico del Feronia agli alunni del “suo” amato Comprensivo. «Con “fratello Sole, sorella Luna” avete ricordato il Giullare di Dio, San Francesco. Il vostro concerto è stato come un raggio di luce splendente», ha aggiunto il sempre gradito ospite padre Luciano Genga. Mentre la dirigente del Soprani, Marchiani, ha risposto alla classica domanda “Ma la scuola che fa?” sottolineando «il lavoro svolto quotidianamente da tutti i docenti, una squadra coesa sostenuta dal territorio ed aperta a tutti, anche a chi non può permettersi la spesa per uno strumento ma che ha a cuore il linguaggio universale della musica, che unisce».

Al termine generoso omaggio floreale da parte dei genitori e dello staff del Venturi in particolare ai docenti settempedani di musica del mattino, Mariana Valentini e Luca Verdicchio e di strumento pomeridiani, Vincenzo Correnti, Joseph Clementi, Cesare Sampaolesi e Marica Lucarini, nonché ai prof ospiti Luigi Angelini, Daiana Dionisi, Edgardo Giorgio e Gianluca Gagliardini. Sorrisi genuini all’uscita per una serata “doppia”, perfettamente riuscita.

Luca Muscolini