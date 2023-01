Il motocrossista settempedano Alessandro Sadovschi ci ha preso gusto! Il 18enne alfiere del Team Pardi Racing di Chieti, vessillifero del Moto Club Settempedano, in sella ad una Ktm 250cc. due tempi, dopo l’argento conseguito nella scorsa edizione degli internazionali d’Italia Supermarecross MX2 su fondo sabbioso, è tornato ad impegnarsi nella prima prova della stessa specialità, centrando nella due giorni di Rosalina Mare, in provincia di Rovigo, un terzo ed un secondo posto di giornata nella categoria MX2 dell’ottavo di litro. Nella batteria inaugurale della giornata d’avvio Sadovschi ha chiuso in terza piazza, dietro al lombardo Lorenzo Corti su Husqvarna ed all’altro marchigiano Pietro Razzini su Kawasaki. Nella seconda manche Razzini si è preso la rivincita, regolando in piazza d’onore Corti. Sadovschi è riuscito anche stavolta a chiudere terzo. Nella classifica finale di giornata il settempedano ha centrato un incoraggiante “bronzo”, dietro al vincitore Razzini ed al lombardo Corti. Il giorno seguente, domenica scorsa, Sadovschi ha preso confidenza con il tracciato, migliorandosi. Nella prova d’apertura è risultato secondo nella MX2 dietro al solito Razzini e davanti al veneto Giovanni Meneghello, dopodiché, nella prova che ha sancito il termine dell’intera due giorni, è riuscito a salire ancora sul secondo gradino del podio, cedendo soltanto a Razzini ma relegando in terza piazza Corti. Nella classifica generale della seconda giornata Razzini ha prevalso davanti al settempedano, che ha terminato le sue fatiche con un meritato secondo posto, relegando sul gradino più basso del podio Corti. Ovvia la soddisfazione del team di Sadovschi, dai vertici Daniele e Giuliano Pardi al meccanico Alex Tondini, per terminare con il preparatore atletico Luca Fiori e tutti gli sponsor a supporto del settempedano che ora punta con decisione ad un ottimo piazzamento nella prossima tappa del weekend del 4 e 5 febbraio, che si terrà in Sicilia.

Luca Muscolini