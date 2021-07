Settempeda, ecco i difensori centrali Campilia e Mulinari

Inizia a prendere forma la nuova Settempeda. Arrivano i primi acquisti e molte conferme. Partiamo dai volti nuovi, che sono due. Fabio Campilia e Matteo Mulinari. Se per il primo la maglia biancorossa è una novità assoluta, per il secondo si tratta di un ritorno a casa. Fabio Campilia (classe ’91) arriva dal Casette Verdini (ultime due stagioni, mentre le quattro precedenti sono state a Pollenza). Grande conoscitore della categoria, sembra poter essere una garanzia come esperienza e duttilità difensiva, visto che può giocare indifferentemente sia come terzino sia come centrale. Proprio in questa posizione dovrebbe essere impiegato e in conseguenza di ciò andrebbe a formare una coppia tutta nuova con Matteo Mulinari. Il giocatore settempedano (classe ’87), dopo le ultime tre annate, riabbraccia dunque la squadra del suo paese e del cuore in cui ha militato a lungo (nel 17/18 l’ultima volta dopo le numerose precedenti esperienze), vestendone anche i gradi di capitano. Un recupero importante quello di Mulinari che potrà portare esperienza e classe in un reparto che avrà bisogno di consolidarsi, viste le novità, e che potrebbe diventare un valore aggiunto della squadra. Sicuramente è una certezza e una sicurezza assoluta Marco Caracci. Partono proprio dal portiere, uno dei migliori interpreti del ruolo del campionato, le conferme in casa Settempeda. In difesa rimangono l’esperto Marco Del Medico, il giovane e interessante Riccardo Forresi e il portiere Mattia Palazzetti. Il centrocampo, invece, punterà sulle certezze rappresentate da Marco Rossi, Roberto Broglia e Manuel Minnucci. Infine l’attacco dove, oltre a capitan Jacopo Borioni, ci saranno Simone Marasca e Andrea Capenti, ultimo importante acquisto del mercato che ha preceduto la sospensione a causa della pandemia, Settempeda che punta molto sul progetto giovani, specie del proprio settore giovanile, e infatti dalla juniores verranno aggregati alla prima squadra ben cinque elementi: Alessandro Botta, Maicol Falistocco, Edoardo Farroni, Filippo Orlandani e Matteo Panicari. Primo step per loro sarà preparazione precampionato e amichevoli, con la concreta possibilità però di rimanere in via definitiva nel gruppo di mister Ruggeri per tutta la stagione. La dirigenza, intanto, sta continuando a lavorare sul mercato con grande attenzione e alla ricerca di rinforzi per completare la rosa e per migliorare il gruppo e risultano essere molti i contatti presi con diversi elementi, alcuni dei quali di indiscusso valore e militanti nella categoria superiore.

Roberto Pellegrino