L’ostetrica non è solo ‘sala parto’: dibattito e informazioni sulla professione

In occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica, il teatro Italia martedì 5 maggio, dalle ore 16.30, ospiterà un importante incontro pubblico volto a sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo fondamentale di questa figura professionale.

L’evento si pone l’obiettivo di illustrare le attività svolte sul territorio nell’ambito del progetto Obiettivo Materno Infantile, focalizzato sullo sviluppo di modelli assistenziali umanizzati.

A cinquant’anni dalla nascita dei Consultori familiari, l’iniziativa intende sottolineare come, nonostante i mutamenti sociali ed economici, gli obiettivi originari di queste strutture rimangano attuali e imprescindibili.

Lo slogan dell’evento, “L’ostetrica non è solo ‘sala parto'”, descrive perfettamente l’ampio raggio d’azione di queste professioniste, definite come un “pilastro silenzioso a difesa dei diritti delle donne”. L’incontro, moderato dall’ostetrica Maria Teresa Gervasio, offrirà una panoramica completa dei servizi territoriali offerti, che spaziano dalla prevenzione alla cura in ogni fase della vita.

L’impegno quotidiano delle ostetriche si inserisce in un contesto multidisciplinare che coinvolge diversi professionisti del servizio territoriale per garantire il benessere psico-fisico della donna, del bambino e della coppia. L’iniziativa vuole essere una “finestra di prossimità” per rispondere a dubbi e domande dei cittadini, promuovendo un’adeguata alfabetizzazione sanitaria che guardi oltre la routine lavorativa.

Intervengono per la discussione Vittoria Motta e Alessia Tranà.

La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere da vicino i servizi attivi e riflettere sull’importanza di percorsi di salute personalizzati e rispettosi dei diritti femminili.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune e dalla Ast di Macerata e nasce sotto l’egida dell’Ordine regionale delle Ostetriche e della Commissione per le pari opportunità della Regione Marche.