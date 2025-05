La Settempeda si congeda con un pareggio: 1-1 contro il Montegiorgio

La Settempeda finisce il proprio campionato con un pareggio per 1-1 contro il Montegiorgio. Per i biancorossi la stagione si chiude a quota 37 punti nel gruppetto di quattro squadre dal settimo al decimo posto, mentre per i rossoblù ci sarà l’appendice dello spareggio salvezza contro l’Elpidiense Cascinare. In questo ultimo impegno chi aveva più da chiedere era proprio il Montegiorgio obbligato a vincere per avere il play out in casa; la Settempeda invece aveva l’obiettivo di finire nel modo migliore possibile una seconda parte di stagione con risultati altalenanti, molti dei quali non positivi. Alla fine si è vista una partita godibile, con le due squadre che hanno provato a superarsi mostrando ritmi buoni e occasioni equamente divise. Alla fine un pari che può considerarsi giusto e che può andar bene ai biancorossi che chiudono con una prestazione soddisfacente davanti ai propri tifosi. Meno risposte positive per il Montegiorgio che non riesce a centrare quello che voleva ed ora la strada verso la salvezza si complica perché dovrà andare a vincere in trasferta e non sarà semplice farlo a Cascinare. Per i settempedani ora si apre il discorso sul futuro e da subito si dovrà pensare al nuovo allenatore e alla nuova squadra.

La cronaca

Campionato all’atto finale con il trentesimo e ultimo turno che vede la Settempeda terminare le proprie fatiche in casa contro il Montegiorgio. I locali vogliono chiudere la stagione con una prova positiva e per questo ultimo match davanti ai propri tifosi mister Ciattaglia (ultima panchina prima di salutare) sceglie un 4-3-3 che presenta una difesa con Eugeni e Massini terzini e D’Angelo e Salvatelli come centrali; Rango, Pagliari e Staffolani Edoardo a cantrocampo; Farroni (per l’occasione capitano), Cappelletti e Perez in attacco. Il primo tentativo del pomeriggio è del Montegiorgio con Ribichini che gira di testa pe rla facile parata di Bartoloni. Si va dall’altra parte ed è Rango a deviare di testa di poco alto. Prova a comandare il gioco la Settempeda e al 13’ si mette in azione Perez che scodella in area per Farroni che favorisce il rasoterra di Cappelletti che chiama alla respinta in tuffo Battistelli. Gli ospiti prediligono agire di rimessa e quando ci riescono appaiono insidiosi con le due punte Ribichini e Paolini. Quest’ultimo è pronto ad approfittare di una indecisione di D’Angelo andando poi al tiro che viene smorzato dallo stesso difensore e da Bartoloni uscito dai pali quindi è Salvatelli ad evitare guai allontanando la sfera in prossimità della porta vuota. Regna l’equilibrio nella parte conclusiva della frazione e poche sono le azioni da segnalare, a parte un tiro da buona posizione di Verdecchia che sorvola di poco la traversa. Si va al secondo tempo e il primo spunto è biancorosso con Rango che sfonda a sinistra dell’area andando al tiro in corsa ribattuto dal portiere. Il momento è buono per i locali che spingono in avanti e al minuto 13 Edoardo Staffolani trova spazio e tempo per calciare verso la porta. Il pallone rimbalza sul palo poi è Massini a provarci con un bel rasoterra che Battistelli controlla in due tempi. Entra Alessandro Staffolani ed è subito protagonista. Edoardo Staffolani gestisce al meglio la palla in area, la appoggia al fratello che calcia di prima con il sinistro spedendo imparabilmente sotto la traversa. Gol del classe 2007 e Settempeda avanti.

Vantaggio che in pratica dura un attimo, dato che il Montegiorgio reagisce immediatamente impattando pochi secondi dopo. Palla in area dove l difesa biancorossa mostra un eccesso di sicurezza che porta all’uscita fallosa di bartoloni che mette giù Paolini in maniera evidente. Rigore netto che lo stesso Paolini trasforma con un destro precisissimo. Alessandro Staffolani ancora in evidenza con un ottimo cross da destra che trova la testa di Cappelletti che stacca molto bene e gira di testa trovando lo spigolo dell’incrocio dei pali di sinistra. Il Montegiorgio sa che deve vincere in ottica play out e allora prova a spingere di più. Al 33’ Frinconi trova lo spazio per avanzare fino al limite e ppi prova il tiro che finisce di poco sul fondo. L’ultima chance ospite è quella del 42’ con il difensore Sako che porta palla fino all’area biancorossa per poi allargare verso sinistra a Paolini che controlla e gira al volo in porta trovando la bella risposta in tuffo di Bartoloni. Il match in pratica non offre più episodi e termina con un 1-1 che va bene alla Settempeda e un po’ meno ai rossoblù fermani che ora dovranno giocarsi la salvezza fuori casa.

Il tabellino

SETTEMPEDA-MONTEGIORGIO 1-1

RETI: 59’ Staffolani Alessandro, 60’ Paolini su rigore

SETTEMPEDA: Bartoloni, Eugeni, Massini (88’ Boldrini), Pagliari, D’Angelo, Salvatelli, Rango, Staffolani Edoardo (83’ Sigismondi), Cappelletti (85’ Meschini), Farroni (54’ Staffolani Alessandro), Perez (79’ Ceci). A disp. Pettinari, Montanari, Dolciotti, Carloni. All. Ciattaglia.

MONTEGIORGIO: Battistelli, Beleggia (85’ Novara), Frinconi, Monterotti (79’ Del Gobbo), Tarulli, Sako, Vignaroli, Verdecchia, Ribichini, Milozzi (77’ Tracanna), Paolini. A disp. Caponi, Misin, Santoni, Fava, Lattanzi, Zamputi. All. Di Stefano.

ARBITRO: Cittadini di Macerata. Assistenti: Nazeraj di Fermo e Verdicchio di Macerata

NOTE: angoli 4-9; recupero: st 4’

Roberto Pellegrino