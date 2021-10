“Il valore dell’inclusione nella scuola”: venerdì il convegno all’Itis

Appuntamento importante per chi vive la sua quotidianità nel mondo della scuola. Venerdì 22 ottobre, alle 15, nell’Aula magna dell’Itis “Divini” si tiene il convegno dal titolo “Il valore dell’inclusione nella scuola”.

L’evento sarà un momento di confronto sul concetto dell’inclusione come atteggiamento collettivo e stile di vita per una società migliore, partendo proprio dal mondo della scuola, come luogo privilegiato dove si costruisce il percorso di integrazione degli alunni nel rispetto delle singole capacità, riconoscendo l’altro come risorsa per una crescita reciproca.

All’incontro, che sarà moderato dalla professoressa Adele Appignanesi, referente dell’inclusione del “Divini”, interverranno Alessandra Amadi, neuropsichiatra infantile e responsabile “Umee” dell’Area vasta 3; Angela Cesaretti, psicologa e psicoterapeuta e referente “Umee” Area vasta 3 – Camerino; Salvatore Nocera, cofondatore della Federazione italiana per il superamento dell’handicap ed esperto di integrazione scolastica degli alunni con disabilità; Paola Romagnoli, responsabile Inclusione e integrazione scolastica dell’Ufficio scolastico provinciale; e il professor Sandro Luciani, dirigente del “Divini”.

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato valido ai fini della formazione sull’inclusione. Nel rispetto delle normative sanitarie è consentita la presenza massima di 120 persone.

