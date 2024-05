Titolo regionale: Settempeda in trasferta per la semifinale, si gioca a San Benedetto

La semifinale per il titolo regionale tra Settempeda e Azzurra si giocherà sabato 11 maggio a San Benedetto del Tronto.

Questo ha deciso il sorteggio svoltosi nel pomeriggio di lunedì e così sarà il campo sportivo “Ciarrocchi” (via Martiri di Marzabotto), casa dell’Azzurra, ad ospitare la sfida fra due delle quattro squadre che hanno conquistato il salto di categoria vincendo, rispettivamente, il girone C e D.

Biancorossi, dunque, chiamati ad affrontare una lunga trasferta sulla costa adriatica per cercare di ottenere il pass per l’eventuale finale che, in caso di qualificazione, permetterà ai settempedani di giocarsi il titolo sul terreno amico del Soverchia (sede già decisa nel corso dello stesso sorteggio).

Avversaria nel caso sarà la vincente del match tra Lunano e Sassoferrato impegnate nell’altra semifinale.

C’è molta attesa e curiosità per questa sfida: l’Azzurra, che ha trionfato all’ultima giornata (la Settempeda invece ci è riuscita con tre turni di anticipo) è riuscita dopo alcune stagioni a compiere il salto di categoria ed è squadra esperta, forte e con individualità di spicco (fra tutti i bomber Massi e Palladini). Non è certo da meno l’undici di Ciattaglia che può proporre qualità di gioco, dei singoli e un collettivo compatto e coeso. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vedere un ottimo calcio e un confronto interessante e spettacolare. Pronostico incerto, ovvero da classica tripla.

Attenzione all’orario del calcio di inizio di Settempeda e Azzurra: l’incontro prenderà il via alle 16.

Ricordiamo che in caso di parità al 90’ le squadre andranno direttamente ai calci di rigore.

Finito il campionato, quindi, i biancorossi affrontano questa appendice importante e stimolante contro le altre neopromosse in Promozione e l’intento di dirigenza e squadra è quello di ben figurare e di dare il massimo per puntare al successo e aggiudicarsi il titolo di campione regionale.

Roberto Pellegrino