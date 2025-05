Al convegno sul teatro fra ‘400 e ‘600 debutta il canale YouTube de “Il Settempedano”

La Nuova Fondazione Rossana & Carlo Pedretti, con il patrocinio del Comune di San Severino e della Fondazione Claudi di Serrapetrona, ha organizzato il convegno sul tema “Il teatro in Italia e nelle Marche tra Quattrocento e Seicento”, a cura dei professori Sara Taglialagamba e Alberto Pellegrino.

L’iniziativa si proponeva di approfondire il ruolo che il teatro ricoprì, tra Umanesimo e Barocco, nello sviluppo della cultura artistica e letteraria italiana e, in particolare, nel contesto marchigiano.

Il convegno, ospitato nella Sala degli Stemmi del palazzo comunale, è stato seguito da studiosi e appassionati di teatro e del “genio” di Leonardo da Vinci. La Fondazione Pedretti, che ha sede in Toscana e ne è vice presidente Massimo Ciambotti, è infatti proprietaria del famoso Foglio del teatro che Leonardo realizzò per la scenografia della Fabula di Orfeo, scritta dal Poliziano a Mantova (1480). E nel corso del convegno si è parlato di questo e altri lavori del grande “Da Vinci”, legati in particolare al teatro.

In questa occasione inoltre “Il Settempedano” ha realizzato un servizio con interviste per inaugurare il proprio canale YouTube ufficiale. Nel link che proponiamo sotto si possono ascoltare i contributi dei curatori dell’evento.

Con il canale YouTube “Il Settempedano” cercheremo anche in futuro di raccontare storie, avvenimenti e personaggi della nostra San Severino attraverso interviste e immmagini video che vanno a integrare l’informazione online del nostro “giornale”.