“Art Exhibition 2”: torna la mostra di Maria Ersilia Valentini e Giulia Piangatelli

Dopo il successo dello scorso anno, torna – a grande richiesta – la mostra di Maria Ersilia Valentini e Giulia Piangatelli. La loro “personale”, dal titolo “Art Exhibition 2”, sarà l’appuntamento artistico del Natale ormai alle porte. L’inaugurazione è prevista per domenica 8 dicembre, alle ore 16.30, nella chiesa della Misericordia in Piazza del Popolo, dove l’allestimento resterà aperto al pubblico fino al prossimo 28 dicembre, dal giovedì alla domenica, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (infoline 329 3981869).

Maria Ersilia Valentini e sua figlia Giulia Piangatelli esporranno gli ultimi lavori della loro intensa attività pittorica.

Maria Ersilia Valentini

Si è laureata presso l’Università degli studi Urbino in Sociologia. Ha frequentato il corso di scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata. Ha progettato scenografie per vari spettacoli e ideato progetti grafici e didattico-artistici curando le esposizioni a essi collegate. Le sue produzioni hanno sempre fatto particolare riferimento al paesaggio della sua regione, le Marche, dove ha esposto nel corso degli anni in vari teatri e gallerie. Nelle sue ultime mostre si è proposta una sintesi pittorica delle sue due principali forme espressive, il paesaggio e le figure femminili, realizzate con tecniche oramai consolidate negli anni: colori acrilici, acquerelli e inchiostri pigmentati, suggerendo una lettura univoca. Ha al suo attivo numerose mostre personali e collettive dove ha sempre ottenuto successo di pubblico e di critica.

Giulia Piangatelli

La sua ricerca pittorica è iniziata da alcuni anni ed è rivolta a un indirizzo stilistico in cui prevalgono figure e volti femminili di grande impatto visivo, arcaiche e contemporanee nel contempo. Le tecniche utilizzate sono gli inchiostri pigmentati , le matite acquerellabili e gli acrilici. Ha curato una personale presso uno spazio espositivo di Roma ricevendo consensi di pubblico e, più di recente, a San Venanzo di Terni, ha allestito una mostra dal titolo ‘Le mie muse’ ; durante il finissage, ha organizzato col pubblico un’interessante performance pittorica. Ha partecipato a mostre collettive. Cura una pagina Istagram dove le sue produzioni sono costantemente aggiornate. Vive e lavora a Roma. Attualmente segue progetti grafico pittorici per bambini. Ha conseguito a Macerata una laurea in Scienze della Formazione. Si è laureata all’Università di Roma Tor Vergata in Scienze Pedagogiche ed è stata iscritta alla Scuola del fumetto di Roma.