Basket, alla Climacalor non riesce l’impresa di battere la capolista Macerata

Non riesce a ripetere il miracolo. Del resto i… miracoli non si ripetono! La Climacalor San Severino, sul parquet della ormai capolista solitaria Basket Macerata, regge solo un tempo per poi inchinarsi alla distanza per 79-62. Gli alfieri di coach Funari hanno dimostrato di poter giocare alla pari per 20’ contro i quotati avversari del capoluogo, ma nella ripresa l’attacco dei biancorossi di capitan Giorgio Severini si è inceppato ed i padroni di casa hanno prevalso con merito.

«Partita dai due volti la nostra – è l’analisi dell’allenatore della Climacalor Giacomo Funari -. Bene nei primi due quarti in cui abbiamo seguìto il piano partita in difesa ed abbiamo messo in mostra buona fluidità in attacco; male negli ultimi due periodi nei quali abbiamo fermato il pallone in attacco, forzato tante scelte al tiro e subito le bocche da fuoco di Macerata. La differenza l’hanno fatta il tiro da tre punti perché per la seconda partita di seguito abbiamo realizzato la miseria di 3 triple complessive, ed i contropiedi che non siamo stati capaci di sviluppare e che, al contrario, abbiamo subìto soprattutto nella terza e quarta frazione. Ora però voltiamo pagina e mettiamoci subito al lavoro perché giovedì 11 dicembre, al palas Ciarapica arriva la Vigor Matelica, squadra solida e in serie positiva, reduce da 3 vittorie consecutive».

Sotto la lente sarà il lungo Ciampaglia, dal momento del suo arrivo risolutore per i matelicesi che se dovessero imporsi aggancerebbero in graduatoria la Climacalor al quinto posto. Sul fronte settempedano si può però contare sul centro Potenza, completamente recuperato dall’infortunio alla spalla e capace di firmare 17 punti sul parquet maceratese, secondo top scorer della Climacalor dopo Vissani (18). Il match è stato anticipato per problemi logistici dovuti ad impegni concomitanti delle altre società settempedane che popolano il palazzetto, come già concordato in fase di compilazione del calendario. Palla a due alle 21.

BASKET MACERATA – CLIMACALOR SAN SEVERINO 79-62

BASKET MACERATA: Boffini 18, Tiberi 2, Severini 5, Soricetti 6, Torresi 7, De Pompeis n.e., Nardi 10, Montanari 20, Illuminati, Panaro 11, Sbaffoni n.e., Micucci n.e. All. Pepi

CLIMACALOR SAN SEVERINO: Magnatti, Ortenzi 2, G. Severini 2, Migliorelli 9, Atodiresei, Della Rocca 2, Corvatta n.e., Magrini 12, Vissani 18, Vignati, Laaouli n.e., Potenza 17. All. Funari

Parziali: 19-23, 20-16, 26-14, 14-9; progressivi: 19-23, 39-39, 65-53, 79-62.

Luca Muscolini