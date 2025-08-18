Imprese d’estate (2): Alberto Cambio, in bici fino a scalare l’Etna e poi il ritorno a San Severino

Alberto Cambio, atleta poliedrico che ci ha abituato a imprese sportive spesso anche estreme, nei giorni scorsi ha portato a termine un’altra interessante avventura in sella alla sua bici.

Ecco il racconto.

“Questa volta l’ennesima folle impresa l’ho intrapresa in compagnia di un amico fraterno, tenace, resiliente, combattivo e inossidabile, che condivide con me l’amore per lo sport da più di 40 anni: Roberto Pucciarelli. Siamo partiti da San Severino e da Tolentino la mattina del 6 agosto, abbiamo insieme attraversato mezza Italia passando per 10 regioni, pedalando per più di 2.000 chilometri scalando oltre 18.000 metri di dislivello.

Il viaggio (“vacanza” come mi piaceva definirla) lo abbiamo suddiviso in 10 tappe:

1) San Severino M./Tolentino – Latina

2) Latina – Napoli

3) Napoli – Sapri

4) Sapri – Vibo Valentia

5) Vibo Valentia – Zafferana Etnea

6) Zafferana Etnea – Sant’Agata di Militello

7) Sant’Agata di Militello – Palermo

8) Napoli – San Salvo Marina

9) San Salvo Marina – Falconara

10) Falconara – Riccione e poi ritorno a San Severino.

Siamo partiti in completa autonomia, consapevoli delle enormi difficoltà che avremmo dovuto affrontare giorno dopo giorno. Abbiamo visto centinaia di posti, vissuto centinaia di situazioni e provato centinaia di emozioni. Non potevamo chiedere di più!

Abbiamo attraversato l’Italia dall’Adriatico al Tirreno e viceversa, abbiamo raggiunto e sostato in tantissime città fantastiche come Napoli e Palermo e abbiamo scalato l’Etna, dopo aver percorso il Cilento e tutta la Calabria, per poi attraversare la Sicilia e infine risalire gran parte della costa Adriatica…”.