80 anni di Confcommercio: riconoscimento speciale allo chef Francesco Scuriatti

“Per la capacità di unire passato e presente con rispetto e maestria, mantenendo vive radici che sostengono il futuro. La vostra impresa esprime uno dei valori centrali di Confcommercio: tradizione che evolve senza perdere essenza”.

Questa la motivazione riportata sull’attestato consegnato a Francesco Scuriatti, lo chef di San Severino premiato in qualità di titolare della propria attività che è rientrata fra le 50 Imprese virtuose del territorio, nonché fra quelle Storiche delle Marche.

Il premio ritirato dal ristoratore settempedano è stato consegnato in occasione degli 80 anni di Confcommercio: evento tenutosi a Civitanova presso il teatro Annibal Caro dove si sono riuniti tanti personaggi di spicco dell’associazione, della politica e dei commercianti.

Naturale che ci sia stata enorme soddisfazione per lo chef Francesco per un giusto riconoscimento per chi ha lavorato con passione e trasporto dietro i fornelli per più di 50 anni guidando l’azienda di famiglia e che oggi osserva con gioia e orgoglio chi ha preso il suo posto, ovvero la figlia Letizia (chef del Ristorante da Francesco), l’altro figlio Matteo, il genero Daniele e tutto lo staff che ogni giorno lavora con professionalità per soddisfare la numerosa clientela (lo farà ancora di più per le prossime festività con apertura “speciale” per il pranzo di Natale e di Santo Stefano e anche proponendo molte idee regalo con tanti prodotti tipici natalizi).

“Sono onorato e felice per questo riconoscimento – dice Francesco Scuriatti – che testimonia il lavoro fatto fin dal 1974 nell’ambito di una attività che è nata grazie ai miei genitori, proseguita poi dal sottoscritto con l’aiuto di mia moglie Mariella e che ora continua grazie ai miei figli ai quali sono riuscito evidentemente a trasmettere l’amore e la passione per questo lavoro e oggi vedo con piacere che stanno portando avanti al meglio ristorante e bar mostrando giornalmente dedizione e professionalità coadiuvati al meglio dalle ragazze e dai ragazzi che compongono lo staff”.

“Vorrei anche – conclude Francesco – rivolgere un ringraziamento particolare a Confcommercio per l’appoggio, la collaborazione e la disponibilità mostrataci in tutti questi anni di rapporto”.