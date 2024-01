Volley: la Sios Novavetro si rinforza per centrare la salvezza nel girone di ritorno

E’ terminato il girone d’andata del campionato di serie B maschile di pallavolo. La Sios Novavetro, dopo una partenza a razzo, non è riuscita a mantenere il passo iniziale a causa di infortuni e defezioni, a cominciare da quella del forte opposto Michele Morelli che, arrivando addirittura dall’A3, avrebbe potuto fare la differenza in questa categoria. La sua partenza si è fatta sentire, anche dal punto di vista psicologico, e la squadra è incappata in una serie di risultati negativi che l’hanno spinta in fondo alla classifica.

Dopo 12 turni, questa è la situazione: Sabini Ancona 31, La Nef Ancona 29, The Begin Ancona 28, Asd 4 Torri Ferrara 27, Loreto e Paoloni Macerata 20, Rubicone e Volley Potentino 13, san Marino 12, Querzoli Forlì 11, Pietro Pezzi Ravenna, Sios Novavetro e Lube Civitanova 10. Insomma, un girone spezzato in due, con 7 formazioni raccolte in soli 3 punti e tutte potenzialmente in lotta per non retrocedere.

“La salvezza era all’inizio della stagione e rimane anche adesso il nostro obiettivo – spiega il presidente della società ‘San Severino Volley’, Cesare Martini -. La squadra ha perso l’ultima partita per 3-2 sul campo della Sab Group Rubicone facendo un’ottima prestazione, a conferma dei segnali di ripresa che si erano visti dopo la sosta natalizia. Sono molto fiducioso, perché ho visto i nostri ragazzi motivati e determinati per la seconda parte di stagione. Non è stato facile per la società rimpiazzare i vari Morelli e Molinari, ma il direttore sportivo Giovanni Soverchia ha fatto davvero un lavoro egregio e sono arrivati importanti rinforzi proprio durante la pausa di fine anno. Quindi, la rosa ha tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo”.

I nuovi arrivi sono tre: il centrale Marco Silvestrini, classe ’88, lo schiacciatore Umberto Sorrenti, classe 2001 (ex Civita Castellana), e Lorenzo Palazzesi, opposto, classe ’98, che torna nella sua San Severino dopo una parentesi a Civitanova.

Il campionato si ferma per riprendere – con la prima giornata del girone di ritorno – il sabato di Carnevale (10 febbraio), quando la Sios Novavetro avrà subito uno scontro diretto per la salvezza in casa della Lube Civitanova.