Settempeda, c’è un altro arrivo: Massimo Romoli, giocatore duttile (classe ’98)

“Arrivo a San Severino con qualche mese di ritardo dato che questa estate c’erano stati dei contatti poi però ho scelto di andare al Tolentino per giocare l’Eccellenza (salto di ben due categorie). Sono contento di vestire la maglia della Settempeda e sono pronto a dare tutto mettendomi a disposizione di mister, con il quale ho parlato trovandomi subito in sintonia, dei compagni oltre che della società e della piazza”.

Con queste parole si presenta Massimo Romoli, altro arrivo in casa biancorossa e altro tassello importante che va a completare il gruppo di Pierantoni. Il giocatore classe ’98 ha terminato da poco l’esperienza in maglia cremisi nel massimo torneo regionale essendosi liberato da pochi giorni dopo aver messo insieme diverse presenze con buone prestazioni; in carriera Romoli vanta una lunghissima militanza nel Camerino mentre l’anno scorso aveva fatto molto bene alla Folgore Castelraimondo.

Adesso per Massimo arriva questa nuova avventura in Promozione con la Settempeda: “Decisione presa rapidamente e con convinzione a pochi giorni dall’addio al Tolentino, colgo l’occasione per ringraziare mister e direttore per l’opportunità che mi hanno concesso, e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i nuovi compagni e di vivere l’ambiente che è di primo piano e che ho conosciuto da avversario quando sono venuto qua a giocare”.

“Vorrei trovare continuità visto che in Eccellenza ho giocato quasi sempre, ma voglio sottolineare che non ho pretese e mi metto a completa disposizione del mister che poi dovrà fare le proprie scelte. Comunque sono prontissimo e darò tutto per questa maglia e per aiutare squadra e società a raggiungere gli obiettivi”, dichiara Romoli che poi conclude presentandosi ai nuovi tifosi: “Nelle ultime stagioni ho fatto soprattutto la mezzala, invece quest’anno ho ricoperto il ruolo di terzino destro. Penso di saper fare diverse cose e quindi posso disimpegnarmi in varie posizioni in campo sia in difesa che a centrocampo come d’altronde ha detto la mia carriera. Sono molto duttile e credo che questa qualità sia molto importante nel calcio di oggi, tuttavia mi rimetto alle decisioni dell’allenatore che deciderà dove potrò essere più funzionale per la squadra”.

