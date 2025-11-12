Calcetto, San Severino pareggia col Moie (2-2) e si prepara per il derby di Camerino

Sale a quota 10 punti in classifica dopo il settimo turno di campionato (serie C2 girone B) la ASD San Severino dopo il pari casalingo contro la ASD CDC Moie. Finisce 2-2 il match del palas Ciarapica tra settempedani e jesini, formazione di valore che occupa il quinto posto in graduatoria. Padroni di casa che andavano alla ricerca del riscatto dopo la beffa subita nel turno precedente in quel di Avenale quando la sconfitta (3-2), terza in stagione, è maturata proprio all’ultimo con la rete dei cingolani arrivata praticamente allo scadere in pieno recupero, risultato che ha interrotto una striscia positiva di tre successi di fila, l’ultimo dei quali era giunto sul parquet amico contro il Numana (3-1 con terzo gol a chiudere i giochi dell’estremo difensore Mirco Vignati). Riscatto in realtà centrato solo parzialmente visto il punto preso, ma che non inficia la soddisfazione del gruppo biancorosso per un risultato positivo e che testimonia come ci sia stata la giusta reazione da parte della squadra di mister Munafò che ha dimostrato personalità e valori importanti. La sfida al Moie verte su di un evidente equilibrio fra due compagini che si dimostrano attente a non concedere spazi e così sono pochissime le occasioni. Primo tempo che sembra bloccato sullo 0-0, ma in prossimità dell’intervallo ecco l’episodio che cambia il punteggio: un alleggerimento degli ospiti al proprio portiere, apparso in verità un più che probabile retropassaggio volontario e perciò non consentito, non viene rilevato dall’arbitro e da qui riparte il Moie che trova il vantaggio siglato da Zitti con un tiro che si infila in porta dopo essere passato in mezzo a molte gambe. Colpito a sorpresa il San Severino ci mette un po’ a carburare nella ripresa, ma quando lo fa trova il meritato pari grazie a Jacopo Borioni che finalizza al meglio uno schema su punizione (14’). Partita più viva e che presenta alcune occasioni da ambo le parti con i portieri che fanno buona guardia. Si arriva all’epilogo del confronto quando il Moie piazza il break con Piersigilli (1-2), rete che fa credere che la partita possa essere decisa. I locali però non ci stanno. Mister Munafò ordine una pressione alta e inizia un forcing costante e deciso che porta al giusto premio, ovvero il pari siglato dalla prodezza di Nicola Nardi abilissimo a girare in porta il pallone del definitivo 2-2. Divisione della posta che alla fine è ben accetta dai settempedani visto anche l’andamento del match, recuperato in extremis ma con indubbio merito. Adesso tutta l’attenzione è rivolta al prossimo impegno che sarà di quelli molto attesi e sentiti. In programma infatti c’è il derby contro il Cus Camerino (venerdì 14 al palasport camerte “Drago & Gentili” inizio ore 21), attuale fanalino di coda del torneo, guidato in panchina dal settempedano ed ex di turno Andrea Gentilucci.

ASD SAN SEVERINO: Vignati, Soverchia, Franchini, Gustavo Gouveia, Cicconi, Paciaroni, Borioni, Liuti, Bonci, Nardi, Piccinini, Principi (p). All. Munafò.

Roberto Pellegrino