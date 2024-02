“Tutti al centro”: spazio d’incontro gestito dall’Unione montana fino a dicembre 2025

Il Comune di San Severino ha siglato uno schema di accordo con l’Unione montana per la gestione del centro polifunzionale “Tutti al centro”, spazio di incontro e aggregazione e luogo di promozione di progetti e percorsi individuali di integrazione sociale e culturale rivolti, in particolare, ai giovani e destinati alla prevenzione e alla promozione del benessere e della saluto bio-psico-sociale.

La struttura è ospitata in via Salimbeni, al civico numero 42, in un edificio di proprietà del Comune messo a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione settempedana proprio per lo svolgimento delle varie attività del centro che sono state affidate all’Ambito territoriale sociale 17 a partire dal 2019.

Negli spazi di “Tutti al centro” vengono accolti importanti servizi associati rivolti a i minori, alle famiglie, ai disabili, ai giovani e in generale a tutte le persone fragili.

Per dare seguito a questo importantissimo servizio Amministrazione comunale ed ente comunitario hanno rinnovato l’intesa per la gestione che proseguirà fino al 31 dicembre 2025.