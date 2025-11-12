L’Università della terza età dell’Alto maceratese inaugura la nuova sede di Camerino

Si è svolta a Camerino l’inaugurazione della nuova sede dell’Uteam che ha trovato la sua nuova casa all’ultimo piano dell’edificio ex scuola Salvo D’Acquisto. Un passo significativo per una realtà che da 25 anni rappresenta un punto di riferimento culturale e sociale per la città e tutto il territorio circostante. La nuova sede dispone di 5 aule e servizi che potranno ospitare i 18 corsi che verranno attivati nel corso del nuovo anno accademico 2025-2026, proponendo occasioni di formazione, crescita personale e socialità a tutte le persone che desiderano continuare a coltivare conoscenza e curiosità.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, il presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, l’Amministrazione comunale, la presidente dell’Università della terza età dell’Alto maceratese, professoressa Anna Vissani, la coordinatrice della sede locale Donatella Pazzelli e don Marco Gentilucci che ha benedetto gli spazi.

“Camerino e San Severino – ha detto la professoressa Anna Vissani – sono le sedi storiche dell’Uteam che è divenuta associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Regione Marche. Si tratta di una grande realtà culturale e sociale che è cresciuta nel corso degli anni che si è consolidata su un vasto territorio provinciale e promuove tradizioni, cultura e storia coinvolgendo la popolazione”.

Con l’inaugurazione di questo un nuovo spazio ampio e adeguato prendono dunque il via i corsi del primo quadrimestre della sede coordinata di Camerino, attiva da un quarto di secolo senza mai fermarsi, nemmeno di fronte a eventi straordinari come il terremoto del 2016 e la pandemia.