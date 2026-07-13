Luca Crescenzi è il nuovo presidente della Settempeda: ecco il rinnovato organigramma

Luca Crescenzi è il nuovo Presidente della Settempeda. E’ questo il responso più significativo dato dall’assemblea dei soci che hanno votato all’unanimità il nuovo numero uno della società biancorossa. La novità è quindi quella che riguarda il vertice del club di cui si stava parlando da tempo e che ora è ufficiale. Scaduto il mandato dell’ormai ex presidente Marco Crescenzi, che lascia la carica dopo più di un decennio, è stato ratificato il cambiamento per il ruolo più importante con Luca Crescenzi che inizia il suo primo mandato dopo aver avuto un ruolo dirigenziale significativo in vari ambiti e per molti anni.

Le novità però non sono finite in casa Settempeda. In primis è mutato, e sensibilmente, il numero dei dirigenti, salito ora a 37.

L’assemblea ha inoltre costituito il nuovo organigramma e il nuovo consiglio direttivo della Società sportiva Settempeda.

A margine dell’incontro il neo presidente Luca Crescenzi, anche a nome di tutta la dirigenza, ha conferito due onorificenze importanti: a Marco Crescenzi quella di presidente benemerito e a Nando Ciavaroli quella di socio benemerito.

ORGANIGRAMMA

Presidente Crescenzi Luca

Vice presidenti Bernabei Angelo e Vallesi Enrico (nuovo).

Direttore generale Paciaroni Niccolò (nuovo).

Area segreteria e finanza: Ciciliani Laura (segretaria), Crescenzi Francesco (tesoreria/economato – nuovo), Onori Adalmazio (cassiere), Paniccià Alberto (revisore dei conti – nuovo).

Area comunicazione: Pellegrino Roberto (addetto stampa), Miliani Francesco (web & social manager – nuovo), Verbenesi Fabio (social manager – nuovo).

Area logistica e acquisti: Allegrini Gianluca e Crescenzi Donatella (magazzino e custodi).

Area marketing ed eventi: Santanatoglia Michele (marketing – nuovo), Corvini Federico (responsabile eventi), Vignati Alessandro (bar-ristorazione), Compagnucci Franco (biglietteria).

Impianti e strutture: Bernabei Angelo (responsabile), Pierigè Piero (consulente strutture e impianti), Ciavaroli Nando (consulente strutture e impianti).

Area sanitaria: Santini Roberto (responsabile).

Area sportiva: Fattori Francesco (direttore sportivo), Stronati Stefano (team manager – nuovo), Orazi Sauro (dirigente responsabile – nuovo), Sorichetti Roberto (consulente area staff), Giachetti Alvaro (addetto arbitri – nuovo).

CONSIGLIO DIRETTIVO

Crescenzi Luca, Crescenzi Marco, Bernabei Angelo, Vallesi Enrico, Paciaroni Niccolò, Fattori Francesco, Pellegrino Roberto, Allegrini Gianluca, Orazi Sauro, Cardorani Federico, Sfrappini Filippo.