Addio alla Carta d’identità cartacea: dal 3 agosto va sostituita con quella elettronica

L’ufficio Anagrafe del Comune ricorda ai cittadini che con l’entrata in vigore del Regolamento Ue 2019/1157 le Carte di identità cartacee non soddisfano più i requisiti minimi di sicurezza stabiliti in maniera uniforme per tutti i documenti d’identità rilasciati dagli Stati membri dell’Unione europea.

Per questo motivo dal 3 agosto 2026 la Carta d’identità cartacea cesserà di avere validità, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, come chiarito anche dalla circolare ministeriale n.76/2025.

L’ufficio Anagrafe è a disposizione fin da ora per il rilascio della nuova Carta d’identità elettronica (Cie), l’unico documento che garantirà la piena validità nel territorio italiano ma anche per l’espatrio dopo la data del 3 agosto 2026. Si consiglia vivamente ai cittadini di non attendere l’ultimo momento per avviare la procedura di rinnovo.

La Cie è un documento moderno e sicuro che sostituisce la versione cartacea e può essere richiesta anche prima della naturale scadenza, come previsto dalla normativa. Per il rilascio del documento è necessario fissare un appuntamento con l’ufficio Anagrafe.

È richiesta la presenza fisica dell’interessato, anche se minorenne, e l’esibizione di una fototessera recente (massimo 6 mesi), la precedente carta d’identità o la denuncia in caso di furto o smarrimento, la tessera sanitaria. Il costo della Carta d’identità elettronica è di 22 euro e può essere pagato sia in contanti che con Pos presso l’ufficio Anagrafe. In caso di primo rilascio, se non si possiede un altro documento d’identità, è necessario presentarsi accompagnati da due testimoni.

Per coloro che sono maggiorenni la carta d’identità, sempre ai sensi del Regolamento Ue 1157/2019, ha una validità massima di 10 anni. Essa scade dopo 9 anni dalla data della richiesta, più i giorni intercorrenti fra la richiesta e la data di nascita del titolare della carta. Pertanto è consigliabile richiederla appena trascorso il compleanno.

Per i minori, se si desidera che la Carta sia valida per l’espatrio, è indispensabile la firma di entrambi i genitori o, in caso di assenza, il loro assenso scritto.