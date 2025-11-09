Sanità, Rosanna Francucci in pensione dopo quarant’anni di servizio in ospedale

Con il mese di novembre è in pensione Rosanna Francucci, una delle “colonne” dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino.

Lascia il lavoro con 41 anni di servizio. Per trent’anni è stata al reparto di Chirurgia, quando c’erano i medici Chioma, Cervigni e Oddi in sala operatoria. Dopodiché è passata alla Divisione di Oculistica, per un periodo di sei anni, e infine ha coordinato il blocco operatorio dell’Unità operativa Week surgery. Insomma, una bella e lunga esperienza professionale durante la quale Rosanna ha potuto contribuire a mantenere alto il livello della struttura ospedaliera settempedana.

Il giorno della sua ultima “timbratura” è stata salutata con grande calore ed emozione dai suoi colleghi e colleghe, che le hanno formulato un sincero augurio di “buona pensione”.