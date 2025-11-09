Una vita insieme: “Nozze di diamante” per Enzo Rapaccioni e Marisa Bartoloni

Nozze di diamante per Enzo Rapaccioni e Marisa Bartoloni, sposi dal 31 ottobre 1965.
Si unirono in matrimonio nel Duomo antico a Castello al monte, dopo sei anni di fidanzamento.
Lo scorso 31 ottobre, a distanza di sessant’anni, hanno festeggiato il loro splendido anniversario nuziale nella chiesa della Pieve con una celebrazione presieduta da padre Luciano Genga, poi con una cena assieme al figlio Francesco, ai parenti e agli amici, presso il ristorante “Ponte dei Canti”.
Un grande augurio a Enzo e Marisa anche da parte del Settempedano.