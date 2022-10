Buon esordio di campionato per il Serralta che impatta contro lo Sforzacosta. Finisce 1-1 il primo impegno casalingo dei gialloblù che aprono il torneo con un punto che fa ben sperare per una stagione positiva. Primo tempo positivo per i ragazzi di Palazzi che avrebbero potuto andare al riposo avanti viste le occasioni avute, vantaggio giunto meritatamente ad inizio ripresa però non conservato fino al termine anche perché nel finale, come prevedibile, le forze sono venute a mancare sia per lo sforzo profuso nella prima ora sia perché la condizione non è ancora ottimale. Bene il collettivo gialloblù con nota di merito soprattutto per i difensori Elisei e Sparvoli, due dei nuovi, e Enrico Vissani.

La cronaca

Parte anche il torneo di Terza Categoria e il Serralta esordisce in casa ospitando lo Sforzacosta nella giornata inaugurale del girone E. pronti via e locali in bella evidenza. Ritmo alto, personalità e ottimo approccio. Dopo appena due minuti Moretti scende sulla fascia e poi mette in area dove Pelagalli è in posizione ideale per calciare al volo, ma colpisce male. Al 4’ sempre Moretti protagonista con una iniziativa personale che lo porta davanti al portiere ma il tiro è alto. Lo Sfrzacosta si vede al 18’ con un cross pericoloso che scende verso il secondo palo dove Castaneda ben appostato viene anticipato da un grande intervento in spaccata di Elisei che evita un goal fatto. Sul capovolgimento di fronte Pelagalli tenta il pallonetto che passa sopra la traversa. Ancora Pelagalli, buon protagonista del primo tempo, ci riprova dal limite e questa volta il sinistro è respinto dalla traversa. Il meritato vantaggio del Serralta giunge al minuto 12 della ripresa quando Pelagalli scatta sul filo del fuorigioco e con un morbido pallonetto scavalca il portiere infilando nella porta vuota. Al 22’ gli ospiti chiamano alla parata Cingolani che risponde presente, ma al 26’ il nuovo numero uno gialloblù non può far nulla sulla prodezza del subentrato Caraceni che trova una girata dal limite perfetta che manda la sfera sotto l’incrocio dei pali. A questo punto con le squadre stanche la gara perde di interesse e la manovra è poco incisiva, dunque appare chiaro che il pari possa accontentare tutti e in pratica è così tanto che si arriva al fischio finale senza episodi da segnalare e con un 1-1 ben accetto dai protagonisti in campo.

SERRALTA-SFORZACOSTA 1-1

MARCATORI: st 12’ Pelagalli, 26’ Caraceni

SERRALTA: Cingolani, Sparvoli, Rapaccioni, Elisei, Panzarani (42’ st Cambriani), Vissani, Bambozzi (28’ st Fabrizi), Lambertucci, Valenti, Pelagalli (30’ st Baruni), Moretti. A disp. Baruni Q., Manasse, Bonifazi, Magnapane, Pinkowski, Cappellacci. All. Palazzi

Roberto Pellegrino