Nozze d’oro: grande festa per Tilde Belardini e Nicola Rinaldi

Una giornata speciale, quella di domenica 26 ottobre per Tilde e Nicola che hanno festeggiato i loro 50 anni di matrimonio al santuario di San Pacifico.

La cerimonia, presieduta da padre Luciano Genga, è stata molto emozionante. Padre Luciano ha sottolineato come questa coppia di sposi rappresenti per tutta la comunità uno straordinario esempio d’amore, pazienza e dedizione reciproca.

Intorno a Tilde e Nicola si sono stretti in un grande abbraccio familiari, parenti ed amici; in prima fila, i figli Luca con Tania e Leonardo con Chiara e gli adorati nipoti Giacomo, Paolo, Emma e Gianfilippo.

I festeggiamenti sono poi proseguiti al ristorante “Chiaroscuro” di Belforte. Tanti auguri agli sposi per questo bellissimo traguardo raggiunto!