Volley, la Sios Novavetro finisce ko a Forlì: sabato al palas cerca riscatto con Ferrara

La Sios Novavetro torna a mani vuote dalla difficile trasferta di Forlì, dove la formazione di casa della Querzoli ha fatto valere il fattore campo imponendosi per 3-0 (parziali: 25-15, 25-21 e 25-20).

A fare la differenza sono state soprattutto le percentuali d’attacco, molto migliori quelle forlivesi. In particolare ha giocato un’ottima gara il rientrante opposto Bigarelli che ha messo giù 25 palloni per la Querzoli, facendo soffrire oltremisura il muro e la difesa dei settempedani.

Nelle file della Sios Novavetro ha pesato anche l’assenza dell’acciaccato schiacciatore Skuodis, ancora alle prese con un guaio muscolare.

Ora la squadra di coach Federico Domizioli è chiamata a guardare subito avanti e a concentrarsi sulla prossima partita interna, in programma sabato 8 novembre (ore 17) al palasport “Ciarapica” di San Severino. L’avversario di turno sarà la 4 Torri Ferrara, uno dei team più quotati del girone D della serie B nazionale.

“Sono reduci da due sconfitte di fila per 3-0 – dice il direttore sportivo Riccardo Modica – e noi dovremo essere bravi ad approfittare di questo loro momento negativo. Il nostro obiettivo prioritario è quello di restare nella categoria e per farlo bisogna cominciare a vincere in casa. Non possiamo fallire davanti al nostro pubblico…”.

Nel mese di novembre, peraltro, la Sios Novavetro giocherà al palas “Ciarapica” anche altre due gare consecutive: sabato 22 contro gli abruzzesi del Montorio e sabato 29 contro la Consar di Ravenna.