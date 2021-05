Volley, Coppa Italia serie D: i ragazzi vincono, le ragazze sconfitte al tie-break

E’ iniziata la Coppa Italia di pallavolo di serie D. In campo maschile la formazione di Roberto Vagni batte per 3-0 l’Oltremodo 3 M Volley. I parziali: 25-18, 25-13, 25-11. Gli ospiti riescono a tenere il passo dei settempedani solo nella prima parte del primo set, poi vengono fuori i nostri ragazzi che prendono in mano le redini del gioco e mettono “ko” la formazione dell’Oltremodo 3M Volley.

Più combattuta la sfida di Coppa Italia di serie D femminile fra la Sifer Castelfidardo e le ragazze del San Severino Volley. La gara termina al tie-break: 3-2 per le fidardensi; parziali di 25-21, 18-25, 20-25, 25-18, 15-10.

“Siamo partite mostrando un buon gioco su tutti i comparti – dicono le giocatrici settempedane -, combattendo punto a punto fino al 20 pari del primo set, poi un momento di sbandamento in ricezione ci ha fatto perdere il primo set. Tuttavia, siamo ripartite cariche e con molta lucidità abbiamo portato a casa il secondo e terzo set. Quindi, nel quarto parziale, siamo arrivate stanche e un po’ troppo rilassate. Così le ragazze di Castelfidardo si sono rifatte sotto e noi abbiamo pagato un po’ di errori in ricezione e in attacco. Purtroppo anche nel quinto set siamo partite scariche e le avversarie hanno preso le misure vincendo la gara”.