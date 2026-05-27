Torna il “Jake Jam… in Cammino”: trekking e condivisione nel ricordo di Giacomo Bonci

Domenica 7 giugno torna a San Severino il “Jake Jam… in Cammino”, appuntamento giunto alla sua terza edizione e dedicato al ricordo di Giacomo “Jake” Bonci, grande amante del trekking, della natura e della scoperta degli angoli più suggestivi del territorio.

L’iniziativa rappresenta molto più di una semplice escursione: sarà infatti una giornata all’insegna dell’amicizia, della condivisione e della memoria, in avvicinamento al 5° Memorial Giacomo Bonci di basket, previsto per il prossimo 4 luglio presso il playground dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”.

Il ritrovo – domenica 7 giugno – è fissato alle ore 8.30 presso il parcheggio del Ponte Sant’Antonio, con partenza prevista alle 9. Il percorso, di difficoltà media, si svilupperà per circa 14 chilometri con un dislivello complessivo di 560 metri.

L’escursione condurrà i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più affascinanti dell’entroterra settempedano: dalle Grotte e dall’Eremo di Sant’Eustachio fino alla Grotta del Gallo, passando per il Rudere 1821 e raggiungendo il rifugio Manfrica, dove sarà possibile sostare per il pranzo.

Il cammino proseguirà poi verso il panoramico Monte Sant’Apollinare prima del ritorno al punto di partenza.

Per chi lo desidera sarà possibile prenotare un pranzo al sacco, preparato dal panificio “I Portici”, al costo di 10 euro. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L’esperienza sarà guidata e arricchita da un importante momento di riflessione sul tema della montagnaterapia e della connessione tra persone e natura. Il filo conduttore della giornata sarà infatti il messaggio: “Ogni passo trasforma. Ogni incontro lascia traccia”.

Un percorso che, attraverso il cammino condiviso, la fatica, il silenzio e l’ascolto reciproco, vuole valorizzare il gruppo come esperienza viva di sostegno, crescita personale e consapevolezza.

Il coordinamento dell’iniziativa sarà affidato a Maria Chiara Valacchi e Matteo Salvucci, mentre la guida dell’escursione sarà il professionista certificato Gianluca Boccanera.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 348 3188608.